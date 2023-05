Auktion Mercedes-Benz 300 CE 3.4 AMG Cabriolet Super-selten, super-teuer

Bonhams versteigert am 13.5.2023 dieses rare Mercedes 300 CE 3.4 AMG Cabrio von 1993. Die Produktionszahl ist einstellig. Die Preisansage gewaltig.

Das Auktionshaus Bonhams versteigert am 13.5.2023 in Brüssel eins von sieben Mercedes 300 CE 3.4 AMG Cabriolets. Es ist mit 255 PS die kurzzeitig stärkste Version des Viersitzer-Cabriolets bis zum Erscheinen des E 36 AMG mit 272 PS. Als Mercedes-Benz im März 1992 das 300 CE-24 Cabriolet auf den Markt brachte, endete eine 20 Jahre lange Viersitzer-Cabrio-Abstinenz der Stuttgarter Marke. Geringe Stückzahl, 6343 wurden bis Juli 1993 gebaut, und ein hoher Neupreis von rund 100.000 Mark sorgten dafür, dass der A 124 E 30/2 nie wirklich billig wurde.

300 CE 3.4 mit 255 PS

Wer damals eins draufsetzen wollte, bestellte bei AMG Tuning für Motor und Karosserie. Aus 2.960 Kubikzentimeter wurden 3.314 und aus 220 PS deren 255. Ab 1993 tauchte der E 36 in der offiziellen Preisliste auf: 140.300 Mark teuer und 272 PS stark.

Der Hubraum verrät es: Als Basis nahm AMG die drehzahlorientierte Dreiliter-Variante des M 104. Der 3,2-Liter mit mehr Kraft in der Mitte kam erst danach. Den für die erste Version des Vierventil-Reihensechszylinders typischen "Mercedes-Benz"-Schriftzug auf dem Ventildeckel ersetzte AMG durch das eigene Kürzel, das bekanntlich für "Aufrecht Melcher Großaspach" steht, also die Namen der beiden Gründer und den ersten Firmensitz.

Lack in 512 Almandin

Der Käufer des 3.4 AMG machte seine Kreuzchen nicht nur bei Optik und Technik des seit 1990 durch einen Kooperationsvertrag mit Mercedes verbundenen Tuners, sondern auch bei einigen begehrenswerten Extras ab Werk: Beifahrerairbag, Fünfstufen-Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung und Tempomat zum Beispiel. Er kombinierte 512 Almandinrot mit schwarzem Leder.

Die bisherigen Besitzer passten laut Beschreibung gut auf das Auto auf, dokumentierten die ausführliche Wartung und fuhren relativ wenig mit dem schnellen offenen Wagen: 107.000 Kilometer zeigen die mechanischen Walzen im Tachometer an. Auf 120.000 bis 180.000 Euro schätzt Bonhams den Wert des Autos.

Fazit

Bonhams versteigert am 13. Mai 2023 eins von sieben Mercedes-Benz 300 CE 3.4 AMG Cabriolets aus dem Jahr 1993. Der Schätzpreis liegt bei 120.000 bis 180.000 Euro. So viel dürfte das Auto in Mark als Neuwagen gekostet haben.