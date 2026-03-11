Mercedes-Benz 280 SE mit AMG-V8: 367 PS im Flachkühler-Coupé von 1969

Retro Designs baut seit 15 Jahren Oldtimer auf moderne Technik um und hat aus diesem Anlass nach eigenen Angaben eines der teuersten Projekte der Firmengeschichte in Angriff genommen: Den Umbau eines Mercedes-Benz 280 SE. Das Flachkühler-Coupé der Baureihe W 111 bekam einen modernen V8 samt passendem Automatikgetriebe installiert. Der Antriebsstrang stammt aus dem C 55 AMG der Baureihe W 203, ist also Jahrzehnte jünger als das Auto.

367 PS im 60er-Jahre-Mercedes Stärker ist der Motor ebenfalls: Der serienmäßige Reihensechszylinder leistet 160 PS. Der stärkste Werks-W-111 ist der 280 SE 3.5 mit 200 PS aus einem 3,5-Liter-V8. Das toppt der AMG-Antrieb locker: Der 5,5-Liter-Saugmotor der Baureihe M 113 leistet 367 PS. Retro Designs bezeichnet das umgebaute Coupé als "schnellsten 280 SE der Welt". Nur zur Einordnung: Der C 55 AMG (W 203) beschleunigt in 5,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Eine solche Beschleunigung schaffte 1971 noch nicht einmal die "Rote Sau" mit ihrem 6,8-Liter-Motor und fast 400 PS.

Für das zum Motor passende Fünfgang-Automatikgetriebe haben die Kalifornier den Getriebetunnel geändert. Abgesehen von der Lackierung in Irischgrün ist der Umbau an den größeren Rädern zu erkennen. Die fertigte Evod Industries im Stil der Mercedes-Blechradkappen so, dass der Stern auch während der Fahrt stehen bleibt und sichtbar ist. Ein Satz dieser Räder kostet 20.000 US-Dollar. Das Fahrwerk ist an die gestiegene Leistung angepasst, Brembo-Bremsen sollen die Fuhre zuverlässig zum Halten bringen.

Den Innenraum haben die Restomodder mit cognacfarbenem Leder ausgestattet und mit moderner Ausstattung ergänzt. Eine Klimaanlage gab es damals schon, die Bedienkonsole ist im originalen Look erhalten. Zwischen den Vordersitzen kaschiert eine hohe Mittelkonsole den vergrößerten Getriebetunnel, darauf sitzt der Wählhebel für die Fünfstufen-Automatik. Das Holz ist aufgearbeitet. Über ein Display im Cockpit wird das Soundsystem gesteuert.

Für den umgebauten 280 SE verlangt Retro Designs 500.000 US-Dollar, umgerechnet rund 431.000 Euro.