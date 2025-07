Mercedes S-Klasse-Kombi: Zender 500 SET

S-Klasse Kombi mit Teilen vom W123

Zender nutzte für seinen 500 SET Teile von Mercedes: Die hinteren Seitenscheiben stammen ebenso vom 123er-T-Modell wie die Heckklappe und Teile des Dachs. Die Blechteile wurden an den W126 angepasst. Einen praktischen Nachteil behielt der große Kombi jedoch: Mercedes montierte den Tank bei Limousinen hinter der Rücksitzbank. Das ist sicherer so, dafür sind die Lehnen nicht klappbar. Beim 123er T-Modell sitzt der Tank unter dem Kofferraumboden. Zender lackierte Chrom- und Seitenleisten in Wagenfarbe, legte den Benz tiefer, montierte eigene 16-Zoll-Räder und Schweller sowie Schürzen. Eine SEC-Haube mit Firmenlogo ersetzte den Kühler mit Stern.