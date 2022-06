Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Mercedes-Benz 500E AMG 6.0 W124 vom Feinsten - Sonderpolster & Sechsliter-V8

Sonderpolster mit SL-Karo und Sechsliter-V8: Dieser 500E ist etwas Besonderes. Doch günstig ist die Gelegenheit nicht. Am 2. Juli wird der AMG-W124 versteigert.

Als der Chef des schwäbischen Waagenherstellers Bizerba am 2. Oktober 1990 bei Mercedes-Benz einen 500E bestellte, war die Preisliste für diesen schwäbischen Kraftwagen gerade mal einen Tag alt.

Grundpreis 134.250 Mark

Zum Grundpreis von 134.520 Mark kamen ausgewählte Sonderausstattungen im Wert von knapp 12.000 Mark, von denen die Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite für 4.708,20 Mark den mit Abstand teuersten Posten darstellen. Einziger weiterer Posten mit vierstelligem Preisschild war die Standheizung für rund 2.500 Mark – die Winter im 517 Meter hoch am Rande der Schwäbischen Alb gelegenen Balingen können kalt sein.

Karostoff aus dem SL statt Leder

Dorotheum Sonderwunsch: Die Mittelbahnen der Sitze und Kopfstützen sind mit Karostoff aus dem SL R 129 bezogen.

Die ab Werk ungewohnt üppige Ausstattung des Topmodells ergänzte der Unternehmer gezielt um Aktiv-Lautsprecher, elektrisch verstellbare Lenksäule, elektrisches Heckrollo, Klimaautomatik, Memory für den Fahrersitz, Sitzheizung sowie die bereits erwähnten Extras Airbags und Standheizung. Eine Extravaganz macht den 500E heute zu einem stilvollen Einzelstück: Ergänzend zur Polsterung Leder (3.374,40 Mark) ist in der Bestellung der Code 071 notiert: Die Mittelpartien der Sitze und Kopfstützen sind mit Karostoff aus dem SL R129 bezogen, die Seitenwagen mit schwarzem Leder. Laut Dorotheum "handelt es sich bei diesem 500 E wohl um ein werkseitiges Einzelstück."

AMG-Umbau: 6.0 V8 mit 374 PS

Zugelassen und ausgeliefert wurde der starke Viertürer Ende Juni 1991. Im September 1992, also ein gutes Jahr später, bestellte der Besitzer Nachschlag: Er orderte bei AMG den Umbau auf sechs Liter Hubraum. Der M119 E60 LH leistet, so steht es auf einem Aufkleber links vorne im Motorraum, 275 kW bei 5.500/min und kommt bei 3.750/min auf 580 Newtonmeter. Das sind glatte 100 Nm mehr als im Serienmodell. Die Leistung steigt von 326 auf 374 PS. Das dürfte genügen, um in unter sechs Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Inklusive Montage und TÜV-Abnahme kostete der Umbau 38.138,76 Mark. Dafür hätte es 1992 auch einen braven 190 Diesel gegeben.

Eine Änderung übrigens, die Mercedes ab 1993 unter dem Code 957 anbot. Etwa 148 Sechsliter-500E sollen gebaut worden sein, zwölf ohne den Bestellcode. Dies ist einer davon.

Wenig gefahrenes Kraftpaket

Der Erstbesitzer meldete das Auto im September 1998 von der Firma auf sich selbst um. Laut Auktionshaus verkaufte er den 500E im Februar 2004 bei einem Kilometerstand von 103.188 Kilometern an einen befreundeten Arzt, der die Limousine jedoch schon nach zwei Monaten und 797 Kilometern an den jetzigen Verkäufer weiter veräußerte. Der meldete den Mercedes Ende April 2004 mit 108.880 Kilometern ab und bewegte ihn zu Treffen und Ausfahrten. Heute steht der mechanische Kilometerzähler im Tacho bei 113.791 Kilometern. Im Mai 2022 erhielt er laut Beschreibung einen Service.

Am Samstag, 2. Juli, wird der 500E 6.0 versteigert. Der Schätzpreis liegt bei 120.000 bis 160.000 Euro.

Umfrage 10191 Mal abgestimmt Was denken Sie über Tuning der 80er? Mann, Manta - schlimmer wurde es nimmer! Geil, Fantasie kennt keine Grenzen! mehr lesen

Fazit

Das österreichische Auktionshaus Dorotheum versteigert am 2. Juli 2022 einen ganz besonderen Mercedes-Benz 500E, der als Neuwagen mit Stoffpolstern aus dem SL R129 bestellt wurde und im Jahr nach der Erstzulassung einen AMG-Motor mit sechs Litern Hubraum erhielt. Erst-, Zweit- und Drittbesitzer fuhren nicht viel, so dass der Tacho heute bei vergleichsweise niedrigen 113.791 Kilometern steht. Das ist nicht viel für ein Autobahnauto und eine – teure – Chance für Liebhaber.