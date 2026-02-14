Nissan Skyline R33 GT-R Nismo 400R: Der Star aus Gran Turismo

Der Nissan NISMO 400R gilt unter japanischen Anhängern der historischen Skyline -Baureihen als Ikone. 1995 präsentierte Nissan Motorsports International (NISMO) das limitierte Modell – geprägt von den Erfahrungen aus der Le-Mans-Kampagne mit dem GT-R LM. Basis war der R33 GT-R V-Spec, der bereits serienmäßig mehr Leistung, stärkere Bremsen und weniger Bodenfreiheit hatte. Doch der 400R ging deutlich weiter als eine übliche Ausstattungsvariante.

Schätzpreis: eine Million Dollar Das "R" stand für Racing, die "400" für die offiziell angegebene Leistung von 400 PS. Herzstück war ein umfassend überarbeiteter RB26DETT. Der 2,6-Liter-Reihensechszylinder mit Twin-Turboaufladung wurde auf 2,8 Liter Hubraum erweitert, mit größeren N1-Turbos ausgerüstet und als RBX-GT2 bezeichnet. Die Motoren entstanden bei REINIK, jenem Unternehmen, das auch die Aggregate der Calsonic-lackierten R32 GT-R entwickelte, die den Group-A-Rennsport dominierten. Anders als viele Zeitgenossen überschritt der 400R offiziell die Grenze des in den 1990er-Jahren geltenden Gentlemen’s Agreements, das die Leistung nominell auf 280 PS beschränkte. Genau einen solchen 400R versteigert Broad Arrow Anfang März während der Auktionen in Amelia Island. Der Schätzpreis liegt bei 0,9 bis 1,1 Millionen US-Dollar, umgerechnet 757.000 bis 925.000 Euro.

100 geplant, 44 gebaut: Handarbeit aus Omori Gefertigt wurde der 400R in Handarbeit in Nissans Omori-Werk. Zur Ausstattung gehörten dreiteilige Rays NISMO LM-GT1-Räder, eine neue Abgasanlage, ein modifizierter Ladeluftkühler sowie eine Zweischeiben-Kupplung. Die Bodenfreiheit sank um nahezu fünf Zentimeter. NISMO-Federn und Bilstein-Dämpfer schärften das Fahrwerk weiter nach.

Hinzu kamen zahlreiche aerodynamische Änderungen: eine Kohlefaserhaube, ein neuer Heckspoiler, breitere Kotflügel, überarbeitete Stoßfänger mit verbessertem Luftstrom und markante Seitenschweller. Das Resultat waren Fahrleistungen auf Supersportwagen-Niveau: null auf 100 km/h in vier Sekunden, 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ein straßenzugelassenes Fahrzeug mit klarer Rennsport-DNA.

Geplant waren 100 Exemplare. Tatsächlich entstanden laut NISMO lediglich 44 Fahrzeuge, von denen bislang 40 verifiziert wurden. Viele verschwanden unmittelbar nach Auslieferung in Sammlungen oder exklusiven Händlerbeständen und tauchten erst wieder auf, als der R33 legal in die USA importiert werden konnte.

Playstation-Star, real fast unerreichbar Für nordamerikanische Käufer blieb der 400R 25 Jahre lang unerreichbar. Dennoch wuchs sein Ruf – nicht zuletzt durch die Rennspielserie Gran Turismo. Bereits 1998 war er in der ersten Ausgabe auf Sonys PlayStation vertreten. Dort zählte er zu den schwersten freizuschaltenden und zugleich schnellsten Fahrzeugen.

Das ursprüngliche Spiel verkaufte sich weltweit fast 11.000.000 Mal. In den Fortsetzungen blieb der 400R präsent und wurde für eine ganze Generation zum digitalen Traumwagen. Millionen Autoliebhaber lernten so einen ultrararen Nissan kennen, der offiziell nie in Nordamerika angeboten wurde.

Laufleistung: 16.313 Kilometer Bei dem angebotenen Fahrzeug handelt es sich um Exemplar Nummer 8 der 44 produzierten 400R. Der Wagen präsentiert sich in QM1-Weiß mit schwarzem NISMO-Interieur und roten Nähten. Laut CarVX-Bericht wurde er im Februar 1996 gebaut und im Juli desselben Jahres erstmals in Japan zugelassen. In den folgenden zwei Jahrzehnten blieb die Laufleistung gering; Inspektionen sind für Juli 2019 und Juli 2021 dokumentiert.

Der aktuelle Besitzer erwarb den 400R im November 2022, importierte ihn im Juli 2023 nach Kanada und brachte ihn im darauffolgenden Jahr in die USA. Damit gehört dieses Fahrzeug zu einer äußerst kleinen Gruppe von 400R, die amerikanischen Boden erreichten.

Seit seiner Aufnahme in eine Sammlung seltener Exoten und Importfahrzeuge in North Carolina wurde der Wagen behutsam bewegt und von Driven Tuning in Stallings, North Carolina gewartet. Beim Amelia Concours d’Elegance 2024 erhielt er den Hagerty Car Culture Award. Zum Zeitpunkt der Katalogisierung weist der Kilometerzähler 16.313 Kilometer auf. Angeboten wird das Fahrzeug inklusive originaler Wartungshandbücher.