Oldtimer und Youngtimer 2020 Dieses Klassiker-Jahr hatte den Virus

Die Bremen Classic Motorshow legte im Februar 2020 noch einen Besucherrekord hin, die Retro Classics Stuttgart fand schon mit Bedenken und Desinfektionsmittelspendern statt und alle folgenden Messen fielen flach: Die Folgen von Covid-19 sorgten für ein Streichkonzert im Kalender des Oldtimer-Jahres 2020. Auktionen fanden online statt, Messen, Rallyes und Ausfahrten gar nicht. Ein Jahr auf Abstand.

Nicht nur Absagen

Mit Abstand und erheblich weniger Zuschauern als sonst gehörte das erste August-Wochenende wie gehabt dem AvD Oldtimer Grand Prix. Die Teilnehmer des Bernina Gran Turismo fuhren Mitte September fröhlich den Berg hinauf. Private Ausfahrten und kleinere Rallyes wie die Starmaxx des umtriebigen Boxenstopp-Betreibers Rainer Klink konnten stattfinden.

Neuer Podcast: Motor Klassik trifft…

Motor Klassik startete seinen Podcast unter Pandemiebedingungen: Schon der zweite Gesprächspartner sagte pandemiebedingt zwei Mal ab. Das erste Gespräch mit Manfred Jantke hatte noch im Februar stattgefunden, als Covid-19 weit weg schien. Das war eine Täuschung und scheint sehr lange her zu sein. Inzwischen produzieren wir den Podcast am Rechner. Mit Abstand und Studiolink. Einem Programm, das Aufnahmen in guter Tonqualität erlaubt, ohne vor Ort zu sein. Perfekt in Pandemiezeiten.

40 Jahre Audi Quattro und Fiat Panda

Audi

Noch etwas gibt es zu feiern: Audi Quattro und Fiat Panda werden 40. Zehn Jahre vor dem Allradcoupé von Audi stand der Mercedes C 111 auf dem Genfer Salon – ein Beispiel dafür, wie schnell sich Autodesign von den 60er- bis in die 80er-Jahre entwickelt hat.

Eine Ikone der 60er gab es 2020 zu kaufen: Jenen E-Type nämlich, den Jaguar als Testwagen selbst genutzt und an Journalisten verliehen hat. An Paul Frére zum Beispiel, der einen Testbericht für auto motor und sport verfasste.

Gutes zum Schluss

Einen ganz besonderen Abgas-Test machte 2020 der Mercedes-Benz W 123 Club: Ein Mitglied, das beruflich mit Abgasmessungen zu tun hat, nahm seinen eigenen 240D, schnallte ein PEMS auf die Anhängerkupplung und fuhr zwei Testrunden. Das Ergebnis: Der alte Wirbelkammer-Diesel stieß nicht mehr Stickoxid aus als mancher moderne Euro-6-Direkteinspritzer. Ein Beleg dafür, dass auch alte Autos nicht zwingend mehr Schadstoffe ausstoßen als junge Gebrauchte. Eine gute Nachricht, finden Sie nicht?

Fazit

Es war verrückt und lehrreich, dieses Jahr 2020. Für manche war es hektischer und unruhiger als sonst, für manche ruhiger, vielleicht zu ruhig. Routine war es sicher für niemanden. Dafür waren die Herausforderungen zu groß, die Änderungen zu spontan und schwerwiegend. Die Hoffnung bleibt, dass 2021 besser wird.