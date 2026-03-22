Fiat Panda im Original-Test von 1980: Haushaltsgerät auf Rädern

So wie Fiat den Panda hat bis 1980 niemand ein Auto in Großserie gebaut: klein, kantig, zweckmäßig. Designer Giorgetto Giugiaro, der seinen Entwurf liebevoll als "Haushaltsgerät auf Rädern" bezeichnet, hat den Zweitürer mit großer Heckklappe funktional gestaltet: Große, nicht gebogene Fenster lassen viel Licht ins Auto und sind kostengünstiger herzustellen als gebogene Scheiben. Rundum schützen große Kunststoffflächen die Karosserie vor Beschädigungen im täglichen Stadtverkehr und der Innenraum ist maximal variabel: Eine große Ablage im Armaturenbrett nimmt den täglichen Kram auf, die einfach gebauten Sitze lassen sich umlegen, so dass Sperriges Platz findet oder ein Bett entsteht. Die Werbung für den praktischen Kleinwagen ist legendär: Die ...
Fiat Panda 45 im historischen Test :Haushaltsgerät auf Rädern
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Mit dem Panda brachte Fiat einen spartanischen Kleinwagen auf den Markt, der mit vielen Konventionen brach und auch gerade deshalb in der Tradition erfolgreicher Fiat-Modelle steht. Die Redaktion von auto motor und sport testete das Minimalmobil mit 45 PS im Jahr 1980.
Veröffentlicht am 22.03.2026
Foto: Fiat