Fiat Panda im Original-Test von 1980: Haushaltsgerät auf Rädern

So wie Fiat den Panda hat bis 1980 niemand ein Auto in Großserie gebaut: klein, kantig, zweckmäßig. Designer Giorgetto Giugiaro, der seinen Entwurf liebevoll als "Haushaltsgerät auf Rädern" bezeichnet, hat den Zweitürer mit großer Heckklappe funktional gestaltet: Große, nicht gebogene Fenster lassen viel Licht ins Auto und sind kostengünstiger herzustellen als gebogene Scheiben. Rundum schützen große Kunststoffflächen die Karosserie vor Beschädigungen im täglichen Stadtverkehr und der Innenraum ist maximal variabel: Eine große Ablage im Armaturenbrett nimmt den täglichen Kram auf, die einfach gebauten Sitze lassen sich umlegen, so dass Sperriges Platz findet oder ein Bett entsteht. Die Werbung für den praktischen Kleinwagen ist legendär: Die ...