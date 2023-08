Das Auto mit der Fahrgestellnummer 906-120, das Bonhams versteigert, bekam im Lauf der Zeit eine Hubraumerhöhung auf 2,5 Liter, was bei der Restaurierung im Werk beibehalten wurde. Der japanische Rennfahrer Shintaro Taki erhielt das Auto am 23. März 1966 und setzte es im selben Jahr bei fünf Rennen ein. Beim ersten, dem Japan-Grand-Prix am 3. Mai 1966, fiel er aus, ebenso bei der Mt Fuji Tourist Trophy im August. Ein Rennen am 17. Juli in Suzuka konnte Taki gewinnen, ebenso das All-Japan-Rennen in Fuji. Bei einem Rennen in Funabashi kam er auf den zweiten Platz.

Im Jahr darauf kam 906-120 bei acht Rennen zum Einsatz. Zweimal gewann Kenjiro Tanaka bei Rennen am Mt Fuji. Shintaro Taki kam in dieser Saison beim 2-Stunden-Rennen in Fuji auf den dritten Platz. Gemeinsam gewannen Taki/Tanaka das 1.000-Kilometer-Rennen in Suzuka. Im November 1967 gewann Taki erneut ein Rennen in Fuji. In seiner dritten Saison, im Jahr 1968, war der Carrera 6 mit der Fahrgestellnummer 906-120 immer noch in der Lage, Rennen zu gewinnen: Der japanische Formel-1-Fahrer Masahiro Hasemi gewann mit dem Auto das 300-Kilometer-Rennen von Suzuka und das 500-km-Rennen, ebenfalls in Suzuka. Tadashi Sakai fügte mit dem ersten Platz beim 300-Kilometer-Rennen in Fuji ebenfalls einen Sieg hinzu. In den darauffolgenden Jahren wurde der 906 weiter fleißig eingesetzt und absolvierte pro Jahr bis zu acht Rennen. Noch 1974 erreichte 906-120 einen vierten Platz beim Macau Grand Prix.