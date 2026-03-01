Rekordpreis für Chevrolet C/K 3500: Was macht diesen Pick-up so teuer?

Der Chevrolet C/K 3500 war in den USA jahrzehntelang ein Großserien-Arbeitstier für Handwerker, Rancher oder Bauunternehmer. Dementsprechend sind die meisten dieser Fahrzeuge entsprechend verschlissen und haben viele Meilen hinter sich gebracht. Da denkt man im ersten Moment nicht an einen Oldtimer mit hohem Sammlerwert.

Und doch hat bei einer Auktion von GAA Classic Cars im Februar 2026 in Greensboro (North Carolina) genau so ein Pick-up einen unverhältnismäßig hohen Preis erzielt: 100.000 US-Dollar für einen Chevrolet C/K 3500 des Modelljahres 1988. Umgerechnet entspricht das etwa 84.700 Euro. Wie kann ein Nutzfahrzeug, das tausendfach gebaut ist, auf einmal in diese Preisregion vorstoßen?

Gebaut für schwere Lasten Die C/K-Serie prägt den amerikanischen Pick-up-Markt über Generationen. Chevy bringt sie 1960 auf den Markt und stellt sie im Jahr 2002 ein. Die Bezeichnung "C" steht für Heckantrieb, "K" für Allrad, die Zahl 3500 markiert die höchste reguläre Nutzlastklasse. Technisch setzt der Hersteller auf einen klassischen Leiterrahmen, robuste Starrachsen und großvolumige V8-Motoren. Im Modelljahr 1988 gehört der 7,4-Liter-V8 (454 cubic inch) zu den stärksten verfügbaren Aggregaten. Werksseitig ist der Motor mit 230 hp SAE angegeben, was etwa 233 PS entspricht. Das scheint im Vergleich recht wenig Leistung zu sein, doch bei solchen Trucks kommt es mehr auf das Drehmoment an, und das liegt hier bei 385 lb ft (rund 522 Nm). Seit 1987 ersetzt eine Einspritzung den Vergaser.

Gerade weil diese Pick-ups in großer Zahl produziert und im harten Alltag zum Einsatz kamen, sind unberührte Exemplare heute selten. Viele dieser Fahrzeuge haben sechsstellige Meilenstände auf dem Tacho.

55 Meilen, seit 1988 Das gilt nicht für den kürzlich verkauften 3500er. Der Kilometerzähler zeigt 55 Meilen, umgerechnet 88 Kilometer. Der Innenraum trägt teilweise noch die werksseitige Schutzfolie, die normalerweise vor der Auslieferung entfernt wird. Nach Angaben der Auktion wurde der Truck nie für eine Auslieferung aufbereitet und blieb damit im Zustand eines nicht übergebenen Neuwagens.

Der Lack in Doeskin Tan weist ebenso wie die Ladefläche kaum Gebrauchsspuren auf. In den Seitenfenstern klebt sogar noch die Optionsliste und die originalen Händlerkennzeichen sind auch noch erhalten. Auf der Windschutzscheibe trägt der Pick-up die zeitgenössische "Super Dooley"-Werbebeschriftung.

Wie oben schon angedeutet, die Kraft kommt aus dem Big-Block-V8. Eine Drei-Gang-Automatik überträgt sie auf die vier angetriebenen Räder. Eine kurze Hinterachsübersetzung betont die Auslegung auf Zugkraft. Gleichzeitig verfügt das Fahrzeug über eine umfangreiche Komfortausstattung mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, Tempomat und einem AM/FM-Radio mit Kassettenschlitz.

Ein Preis für den Ausnahmezustand Der C/K 3500 ist als Modell weder selten noch exotisch. Sechsstellige Auktionsergebnisse lassen sich daraus normalerweise nicht ableiten. Entscheidend ist hier allein die Kombination aus praktisch nicht vorhandener Laufleistung, vollständiger Originalität und dokumentierter Historie. In der Klasse der Nutzfahrzeuge ist das ausgesprochen selten.

Die 84.700 Euro sind deshalb nicht der übliche Marktwert dieser Baureihe, sondern vielmehr der Preis für eine konservierte Momentaufnahme aus dem Jahr 1988. Dieser Chevrolet ist kein restaurierter Klassiker, sondern ein fast vier Jahrzehnte alter Neuwagen.