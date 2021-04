Rothsport Porsche 911 SC von 1978 Wo ist der Haken für 22.000 Euro?

Sie sind Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und suchen einen neuen Dienstwagen für den örtlichen Baubetriebshof? Rein farblich hätte dieser Porsche 911 SC von 1978 allemal das Zeug dazu – und der Truppenmoral der Angestellten dürfte es auch nicht schaden. Nur über die Praktikabilität im Arbeitsalltag ließe sich streiten, denn dieser Sportwagen geht eigentlich einem Job auf der Rennstrecke nach.

Nicht der echte Drehzahlmesser

Was ist eigentlich der Superlativ von orange? Orangeste? Am orangesten? Orangefarbener ist jedenfalls kaum ein Auto. Doch es fällt schwer zu glauben, dass die Wahl der Lackierung die Bieterschlacht auf der Auktionsplattform bislang verhindert. Mit 26.500 Dollar (ca. 22.000 Euro) scheint der sportliche Elfer schon sehr günstig. Vielleicht verzeihen es Markenfans nicht, dass der originale Porsche-Drehzahlmesser nur ein Nachrüst-Modell ersetzt wurde? Während dieser Artikel allerdings verfasst wird, zeigt der Countdown der Bring-a-trailer-Website noch knapp sieben Stunden bis Auktionsschluss an. Es kann also noch Einiges passieren.

Bring a Trailer / User 911r Dieser Nachrüst-Drehzahlmesser dürfte Marken-Fans nicht besonders gefallen.

Neben dem Drehzahlmesser wurde noch an reichlich anderen Stellen modifiziert. Um als Tracktool auf der Strecke zu glänzen, hat die Firma Rothsport einen Überrollkäfig eingebaut und Hand an den Dreiliter-Sechszylinder-Boxer gelegt. Luftzufuhr, Einspritzung, Ölkühlung und Steuergerät sind nachträglich unter das orange Kleid gewandert. Derart überarbeitet klettert die Leistung auf 260 PS und 312 Newtonmeter. Das übertrifft den Serien-Output eines 911 Super Carrera von 1978 deutlich. Ab Werk leistete der Zuffenhausener damals 180 PS.

Harte Nummer

Ein 915er-Fünfgang-Getriebe schickt die Kraft an die differentialgesperrte Hinterachse. Dort pressen 245/45-Pneus (Toyo Proxes RR) die Leistung auf den Asphalt. Vorne wie hinten spannen sich die Gummis um 16-Zoll-Fuchsfelgen. Das gesamte Setup des Fahrwerks ist auf den Rennstrecken-Einsatz ausgelegt und entsprechend nachgestrafft wie abgesenkt. Bilstein-Dämpfer, Federn von JRZ und zusätzliche Verstrebungen sorgen für ein steifes Chassis.

Bring a Trailer / User 911r Das Fünfgang-Getriebe bringt die Kraft an die Hinterachse. Dort müssen die Toyo-Reifen mit leistungsgesteigerten 260 PS 312 Newtonmetern klar kommen.

Zu Auto dazu gibt es nicht nur die komplette Wartungshistorie (alle Services bei Rothsport selbst), sondern auch die Renn-Historie und einen zusätzlichen Satz Räder. Klingt doch nach einem wirklich guten Deal, finden Sie nicht? Vielleicht nicht gerade als Einsatzwagen der Straßenmeisterei, aber als Rundkurs-Spielzeug allemal. Abholen müssten Sie den Elfer allerdings bei Rothsport in Sherwood im US-Bundesstaat Oregon – das ist aber auch schon der einzige Haken, den wir gefunden haben.

Fazit

Schade, dass dieses Auto keine Straßenzulassung bekommen wird. Wäre ziemlich cool, den orangenen Flitzer mal auf einem Supermarkt-Parkplatz zu sehen. Stattdessen dürften wohl weiterhin amerikanische Rennstrecken das Territorium der Wahl bleiben. Es sei denn, Sie holen das Schätzchen zurück nach Deutschland. Noch ist das Höchstgebot ja vergleichsweise günstig.