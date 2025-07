Ruf Carrera 3.4 „Goldfinger“: Nicht nur wegen der Farbe ein Unikat

Die Geschichte des Ruf Carrera 3.4 beginnt mit einem Porsche 911 Carrera Coupe aus dem Modelljahr 1987, ursprünglich für den US-Markt gebaut und in Grand-Prix-Weiß mit Can-Can-rotem Leder ausgeliefert. Nach Stationen in mehreren US-Bundesstaaten gelangte das Fahrzeug nach Schweden und nach einer 16-stündigen Überführungsfahrt von Malmö nach Süddeutschland. Aus dem Carrera sollte ein 911 im Look des 3.0 RSR werden. Den Auftrag erhielt Ruf – der Porsche-Tuner im bayerischen Pfaffenhausen hat mit dem "Yellowbird" eine Legende geschaffen und sich als Restaurator klassischer Porsche einen Namen gemacht.