Saab 900 Aero T16 (1987) Auktion Turbo-Saab mit 29.103 km im Erstbesitz

Das schwedische Auktionshaus Bilweb versteigert aktuell einen Saab 900 Aero T16 aus Erstbesitz, der extrem wenige Kilometer auf dem Tacho hat: 29.013 km zeigt das mechanische Zählwerk an. Laut Beschreibung sind die auch nur im Sommer zusammengekommen. Bilder des Autos legen nahe, dass die Laufleistung tatsächlich bemerkenswert niedrig sein könnte. Denn der schwarze Lack glänzt makellos, dem beigen Stoffinterieur wurde keine Faser gekrümmt. Weder wirkt das Lenkrad speckig, noch die Pedale abgetreten.

Die Patina eines Jahreswagens

bilwebauctions.se Heikel: beige Polster. Doch auf diesen Saab wurde offensichtlich gut geachtet.

Von der Patina gern getragener Lederjacken, die manche Youngtimer-Kilometerkönige auszeichnet, ist dieser schwedische Zweitürer so weit weg wie Trollhättan von Hamburg. Dort stehen Saab 900 der ersten Generation bevorzugt vor Altbauten in hippen Stadtvierteln herum, der Besitzer macht meist etwas mit Medien – so will es das Klischee.

Was der Erstbesitzer dieses Saab 900 beruflich machte, als er ihn 1987 bestellte, wissen wir nicht. Er bezahlte etwas mehr als 141.000 schwedische Kronen für das gute Stück, fuhr es wenig und ließ regelmäßig danach schauen. Zahlreiche Rechnungen belegen das behütete Leben des 175 PS starken Zweitürers.

Preis-Prognose: mehr als 23.000 Euro

Der übrigens seinen Schätzwert von 200.000 bis 250.000 schwedischen Kronen (18.590 bis 23.240 Euro) schon eine Woche vor Auktionsende erreicht hat. Die Online-Versteigerung läuft bis Donnerstag, 10. März.

Umfrage 97086 Mal abgestimmt Würden Sie einen Oldtimer bei einer Online-Auktion kaufen? Ja klar! Wenn das Auto gut, das Auktionshaus seriös und die Gelegenheit günstig ist. Niemals! Das ist mir viel zu riskant. mehr lesen

Fazit

Saab 900 der ersten Generation sind eine Art Lederjacke auf Rädern: lässig, zeitlos, robust. Ein solches Auto im Zustand eines Jahreswagens zu kaufen, der aussieht, als sei es 1988 und nicht 2022, erscheint besonders reizvoll. Fahren kann man ihn ja trotzdem, denn dafür ist er gemacht.