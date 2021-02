Super-seltene Chevrolet Corvette L88 zu verkaufen L eighty-eight, Baby!

Eigentlich sieht diese 1969er Corvette C3 recht unscheinbar aus in ihrem schwarzen Karosseriekleid. Dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Exemplar. So selten, dass spätere Grand Sport- oder ZL1-Versionen wie Massenware wirken. Sie verfügt nämlich über den insgesamt nur 216 mal eingebauten L88-Motor, den heiligen Gral unter den Corvette-Triebwerken. Allein das dürfte den Preis explodieren lassen, bis die Auktion des Autos auf der US-Plattform "Bring a Trailer" vorüber ist.

V8-Monster mit verschleierter Leistung

Was also hat es mit dem L88 auf sich? Es handelt sich natürlich nicht einfach um den normalen Big-Block-Motor mit sieben Litern (427 Cubic inch) Hubraum. Corvette-Technik-Genie Zora Arkus-Duntov selbst veranlasste diese spezielle Ableitung des V8-Monsters, um dem Coupé Beine zu machen. Das Problem: Es gab damals ein Gentlemen's Agreement der US-Autohersteller, das Autos mit besonders hoher Leistung ausschloss und an das sich auch GM halten wollte.

Bring a Trailer / 1600veloce Offiziell brachte der L88-Motor nur 430 bhp; eigentlich waren es zwischen 540 und 580 bhp.

Also verschleierte Arkus-Duntov die wahren Fähigkeiten des L88, die nur Eingeweihte kannten – beispielsweise Rennfahrer, die diese spezielle Corvette sogar bei den 24 Stunden von Le Mans einsetzten. Offiziell leistete der Motor 430 bhp (436 Euro-PS) und damit sogar etwas weniger als der reguläre 427er-Big-Block. Ungewöhnlich, schließlich wollte der V8 mindestens mit 95-oktanigem Sprit verköstigt werden, den es im Niedrigoktanland USA wahrlich nicht an jeder Tankstelle gab und gibt. Doch erst mit 103-oktanigem Rennsprit schöpfte das Triebwerk sein volles Potenzial aus und erreichte eine Leistung irgendwo im Bereich von 540 bis 580 bhp (548 bis 588 Euro-PS). Damit war die Corvette jener rennfertige Sportwagen, den Arkus-Duntov stets in ihr sah.

Nicht nur der Motor war sportlicher

Der im letzten C2-Modelljahr 1967 eingeführte L88-Motor ist höher verdichtet als sein Standard-Bruder (12,0 zu 1), verfügt über eine Nockenwelle mit langen Ventil-Öffnungszeiten und eine besonders drehzahlbetonte Auslegung. Außerdem über Aluminium-Zylinderköpfe, einen Holley-Vierfachvergaser mit 850 Kubikzentimetern Fassungsvermögen und eine Transistorzündung. Damit der Fahrer wusste, wie er die volle Leistung abrufen konnte, gab es eine Startanleitung für den Motor.

Das Ausstattungspaket enthielt darüber hinaus ein verstärktes manuelles Viergang-Getriebe, ein Performance-Fahrwerk, ein traktionsförderndes und kurz übersetztes Hinterachs-Differenzial sowie optimierte Bremsen. Es kostete anfangs 1.500 und für die C3 immerhin noch knapp 1.000 Dollar. Klingt nicht viel, aber das täuscht: Eine Basis-Corvette des Modelljahres 1969 kostete nicht einmal 4.800 Dollar – als komplettes Auto. Entsprechend selten wurde die L88-Option in den lediglich drei Jahren ihrer Existenz gewählt: 20 mal im C2-Modelljahr 1967, 80 mal im Modelljahr 1968 und 116 mal im Modelljahr 1969.

Nichts für Gelegenheitskäufer

Diese Exklusivität war jedoch ganz in Zora Arkus-Duntovs Sinne: Gelegenheitskäufer sollten die Finger von der L88-Corvette lassen und zu den zahmeren Varianten greifen. Diese 'Vette' war von Beginn an etwas für Kenner und Könner, die zudem auf Komfort verzichten mussten. Eine Servolenkung, Klimaanlage oder ein Radio gab es in Verbindung mit der L88-Ausstattung nicht. Dafür schmale Sitze mit überschaubarem Seitenhalt und ein paar Zusatzinstrumente im Armaturenbrett. Der Tacho verfügt über eine 160 mph-Skala (257 km/h), der rote Bereich des Drehzahlmessers startet erst bei 6.500 Umdrehungen.

Bring a Trailer / 1600veloce Wenn sie so dasteht, sieht sie eigentlich ganz unscheinbar aus, die L88-C3.

Dem Modelljahr 1969 entstammt das hier angebotene Exemplar, das eine Laufleistung von gut 28.000 Meilen (45.000 Kilometer) aufweist. Es wurde am 12. Februar 1969 bestellt, am 18. Juni gebaut und am 29. Juni über den Händler Jack Sullivan Chevrolet in Pittsburgh, US-Bundesstaat Pennsylvania, an seinen ersten Besitzer ausgeliefert. All das ist genauestens dokumentiert; auch die zahlreichen Zertifikate und Preise, die das Auto in seinem langen Leben erhalten hat, werden mitgeliefert.

Knackt diese L88 die Million?

Und was ist ein solches L88-Corvette-Schmuckstück heute wert? Schwer zu sagen, da selten ein Exemplar auf den Markt kommt. Vertreter des deutlich exklusiveren 1967er-Modelljahres wurden schon für Millionen-Dollar-Summen verkauft. Unter den fünf teuersten je bei Versteigerungen veräußerten Corvettes befinden sich vier L88-Exemplare. Gut möglich, dass es auch bei diesem schwarzen C3 Coupé siebenstellig wird: Vier Tage vor Auktionsende steht der Dollar-Zähler bei 361.000.

Umfrage 244 Mal abgestimmt Ist der enorme Preis dieser L88-Corvette gerechtfertigt? Na klar. Die unfassbare Historie des Autos spricht für sich. Nein. Weder während der Corona-Pandemie noch in normalen Zeiten. mehr lesen

Fazit

Beim Anbieter, der diese L88-Corvette bei Bring a Trailer verkauft und selbst nur 50 Meilen damit gefahren sein will, befindet sie sich bereits in zehnter Hand. Wer nun denkt: "Na klar, ein Spekulationsobjekt!", dürfte nicht ganz falsch liegen. Immerhin geht der Verkäufer transparent vor und legt ein 1:64-Modellauto dieser L88-Corvette bei, das nach einer früheren Auktion aufgelegt wurde. Der damals erzielte Preis: 562.500 Dollar, umgerechnet etwa 464.000 Euro.