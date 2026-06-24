Talbot Rancho im Original-Test aus auto motor und sport 15/1980

Ende der 1970er, Anfang der 1980er suchten viele Hersteller nach neuen Fahrzeugtypen zwischen Kombi und Geländewagen. Gefragt waren Autos, die nach Abenteuer aussahen, im Alltag aber vor allem Platz und Nutzwert boten. In diese Zeit passt der Talbot Matra Rancho. Talbot lieferte die Großserientechnik, Matra ergänzte sie um eine eigenständige Karosserie mit Kunststoffteilen und passender Offroad-Optik.