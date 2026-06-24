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Fahrberichte

Talbot Rancho im Original-Test aus auto motor und sport 15/1980

Talbot Matra Rancho (1980) im historischen Test
Offroader mit Frontantrieb?

Der Rancho Grand Raid setzt auf Offroad-Auftritt und viel Ausstattung, nicht auf echte Geländetechnik. Wir veröffentlichen dazu einen überarbeiteten Original-Test von auto motor und sport aus dem Jahr 1980 und ordnen das Auto in seine Zeit ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.06.2026
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Talbot Matra Rancho Grand Raid
Foto: Hans Peter Seufert

Ende der 1970er, Anfang der 1980er suchten viele Hersteller nach neuen Fahrzeugtypen zwischen Kombi und Geländewagen. Gefragt waren Autos, die nach Abenteuer aussahen, im Alltag aber vor allem Platz und Nutzwert boten. In diese Zeit passt der Talbot Matra Rancho. Talbot lieferte die Großserientechnik, Matra ergänzte sie um eine eigenständige Karosserie mit Kunststoffteilen und passender Offroad-Optik.

Im ams-Test von 1980 steht die Topversion Rancho Grand Raid im Mittelpunkt. Sie sollte den Fernweh-Gedanken besonders konsequent bedienen, mit zusätzlicher Ausrüstung wie zweitem Reserverad, Seilwinde, Unterfahrschutz und Suchscheinwerfer. Technisch blieb es jedoch beim Frontantrieb und einem 1,4-Liter-Benziner mit 79 PS. Auch der Preis machte ...

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