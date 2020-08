Toyota fertigt Ersatzteile nach Neue Teile für Supra und 2000 GT

Toyota fertigt neue Teile für Supra und 2000 GT nach. Für die Supra-Baureihen A70 und A80 können Ersatzteile wie Türgriffe und Kardanwellen (A70) sowie Hauptscheinwerfer und Bremskraftverstärker (A80) bei Toyota-Händlern nachbestellt werden. Die Teile sind als GR Heritage Parts gekennzeichnet und haben eigene Teilenummern, die sich von der früheren Nummer unterscheiden kann.

Nachgefertigte Oldtimer-Ersatzteile von Toyota

Toyota Das Programm gibt es vorerst für Supra A70 (Bild) und A80 sowie den 2000 GT.

Nachfertigung und Vertrieb übernimmt Toyota Gazoo Racing (GR). Kunden können in einem Onlineshop nachsehen, welche Teile es gibt, die Preise kennt der Händler. Die nachgefertigten "Revival Parts" entsprechen laut Toyota der ursprünglichen Qualität. Auch "Substitute Parts" gibt es; das sind Neuteile, die in Passgenauigkeit, Funktion und Qualität vergriffene Teile ersetzen.

Eigentümer eines Toyota 2000 GT können außerdem über das gleiche Programm Ersatzteile für das Getriebe bestellen. Pro Auto kann nur eine bestimmte Anzahl bestellt werden – Toyota möchte so einen Weiterverkauf verhindern.

Andere Modelle? Eher nicht geplant

Eine Ausdehnung des Teilekatalogs auf alle historischen Modelle ist ausdrücklich nicht geplant. Jedoch ist es bei entsprechender Nachfrage möglich, dass auch weitere Teile, auch für andere Modelle, nachgefertigt werden. Über Preise und Lieferzeiten ist aktuell nichts bekannt. Doch bei einer Schiffslieferung aus Japan ist mit sechs bis acht Wochen zu rechnen, bis das bestellte Teil da ist.

Fazit

Nachgefertigte Teile für zwei Supra-Baureihen und den 2000 GT – das liest sich erst einmal nicht so spektakulär. Doch der Schritt geht in die richtige Richtung und vielleicht wird es bald auch einfacher, an Teile für Corolla & Co. zu kommen. Der Oldtimerszene ist zu wünschen, dass der Erhalt weniger gängiger Oldtimer möglich bleibt.