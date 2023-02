Toyota Supra JZA 80 Mk IV Auktion Fünfstellige Laufleistung, sechsstelliger Preis

Nicht zuletzt durch "Fast & Furious" und "Tokyo Drift" hat die Toyota Supra Kultstatus erlangt. Der Sportwagen mit Biturbo-Reihensechser stieß bei seinem Debüt 1993 in Deutschland auf Skepsis. Speck auf den Hüften und ein auffälliger Flügel auf dem Heck sorgten für Kritik: Die 330 PS starke Supra erreiche die Fahrleistungen eines BMW M3, verbrauche aber 2,5 Liter mehr, kritisierte seinerzeit ein Leser in auto motor und sport.

Was der Leser vermutlich nicht wusste: Der serienmäßige Ladedruck der beiden Turbolader lässt sich leicht steigern und der Reihensechszylinder hält’s aus. Je nach Umbaustufe haben getunte Supra statt der serienmäßigen 330 PS der Exportversion etwa das Doppelte an Leistung.

Bis auf einen Umbau original

Von Tuningspielchen blieb jene weiße Toyota Supra, die Ende Januar 2023 auf bringatrailer.com versteigert wurde, verschont. Einen Umbau ließ der Verkäufer jedoch vornehmen, nachdem er das Auto 2019 erworben hatte: Statt der Vierstufen-Automatik kam ein manuelles Sechsganggetriebe von Getrag rein, dazu ein Sperrdifferenzial. Kardanwelle, Motorsteuergerät und der linke Teil der Hinterachse wurden ebenfalls ersetzt.

Ab Werk ist die Supra mit schwarzem Leder auf elektrisch einstellbaren Sitzen, herausnehmbarem Dachteil, Klimaautomatik, Stereoanlage und 17-Zoll-Rädern ausgestattet. Zum Auto gehören der "Window Sticker", also das Verkaufsschild mit Verbrauchsangaben, Preis, Farbe und Ausstattung. Weiterhin dabei sind ein Modellauto, Werkstattrechnungen, ein Carfax-Report und ein sauberer Montana Title. In Deutschland liegen die Notierungen für Supra Mk IV in einem sehr guten Zustand bei etwa 95.400 Euro.

Classic-Analytics Der Wert einer Toyota Supra hat sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Vor allem Kinofilme gaben den Preisen einen Schub und machten junge Sammler auf das Modell aufmerksam. Ob Rechts- oder Linkslenker, ist laut Classic-Analytics zweitrangig. Hoch gehandelt werden sowohl originale als auch individualisierte Autos - sofern die Qualität des Tunings stimmt.

Fazit

Die Zeiten, dass eine Supra eine günstige Alternative zu einem Porsche 911 war, sind vorbei. Als Neuwagen war der Toyota noch preiswerter; als Gebrauchter erst recht. Doch nach fast 30 Jahren liegen die Notierungen für gute Exemplare auf Augenhöhe. Das zeigen immer wieder Auktionsergebnisse, wie für dieses Auto mit besonders niedriger Laufleistung. Das lag mit einem Verkaufspreis von 138.000 Euro um fast die Hälfte über der Notierung auf dem deutschen Markt.