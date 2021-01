1965 Shelby 427 Cobra bei Mecum Auctions Carroll Shelbys persönliche Cobra wird versteigert

Oldtimer-Kenner nehmen kaum noch überrascht zur Kenntnis, wenn mal wieder eine Cobra bei einer Versteigerung für eine Wahnsinns-Summe den Besitzer wechselt. Der Rekord, den das Exemplar mit der Fahrgestellnummer CSX2000 im August 2016 erzielte, sorgte dann aber doch für Verwunderung: 12,5 beziehungsweise – inklusive aller Gebühren – 13,8 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 10,1 respektive 11,2 Millionen Euro) brachte der blaue Roadster ein. Der Preis erklärt sich durch die besondere Historie des Autos: CSX2000 gehörte bis zu dessen Tod im Jahr 2012 nicht nur dem Meister selbst, sondern war auch die erste je gebaute Cobra.

Von 1966 bis 2012 in Shelbys Besitz

Die finanzielle Messlatte für die hier vorgestellte Cobra mit der Fahrgestellnummer CSX3178 liegt also hoch, wenn sie am 15. Januar 2021 von Mecum Auctions bei der Veranstaltung in Kissimmee, US-Bundesstaat Florida (und im Internet, was in Corona-Zeiten selbstverständlich ist) versteigert wird. Denn ihr Werdegang ist jenem des eingangs erwähnten Exemplars ähnlich: Auch die 1965er Shelby 427 Cobra gehörte von ihrer Geburt im März 1966 bis zum Ableben ihres Erbauers Carroll Shelbys Sammlung an. Sie ist damit die einzige 427er-Variante, über die sich dies sagen lässt.

Mecum Auctions Shelby gönnte sich hier den großen Siebenliter-V8 mit ursprünglich 416 PS.

Der Tuning- und Rennwagen-Konstrukteur hat dem Roadster eine farbenfrohe und leistungsstarke Karriere beschert. Weil er mit seinem Erstlingswerk ja schon eine Smallblock-Variante mit 4,2 Litern Hubraum in der Garage hatte, gönnte er sich hier den großen Motor mit 427 Cubic Inch beziehungsweise sieben Litern Hubraum. Für die Gemischaufbereitung waren zwei Vierfach-Vergaser zuständig, die Power von 416 PS und maximal 651 Newtonmetern leitete ein manuelles Viergang-Getriebe an die Hinterräder weiter.

Mehr Power und mehrere Farben

Apropos Power: Im Laufe der Jahre stand Carroll Shelby der Sinn nach mehr davon. Also installierte er einen neuen 427er-Motor mit Aluminiumkopf und nicht näher spezifizierten technischen Daten, den er mit einem Automatikgetriebe koppelte. Doch auch farblich wollte der Texaner zwischendurch ein paar Auffrischungen: 1972 erhielt das ursprünglich in "Holzkohle-Grau" lackierte Auto eine blaue Farbgebung mit goldener Nase. 2002 ließ er die Außenhaut in kräftiges Rot tauchen, bevor sie von ihrem letzten Besitzer, der die Cobra 2016 aus Shelbys Nachlass erwarb, in ihren Urzustand versetzt wurde.

Bedeutet: Die Karosserie in "Holzkohle-Grau" ist inzwischen wieder mit dem 427er-Motor in ursprünglicher Konfiguration sowie einem Viergang-Schaltgetriebe verheiratet. Die bei dieser Gelegenheit erfolgte Restaurierung bescherte der Cobra selbstverständlich einen Topzustand, der sich sowohl außen als auch innen zeigt. Ist es nicht eine faszinierende Vorstellung, den Roadster zu erwerben und – wann immer Sie wollen – auf jenem Sitz Platz zu nehmen, auf dem auch Carroll Shelby viel Lebenszeit verbrachte?

Umfrage 36713 Mal abgestimmt Würden Sie einen höheren Preis bezahlen, weil es einen prominenten Vorbesitzer gab? Na klar. Die Historie eines Autos ist besonders wichtig und alles Andere nebensächlich. Niemals. Allein der technische und optische Zustand sowie die Ausstattung zählen. mehr lesen

Fazit

Es wird spannend zu beobachten, wie viele solvente Auktionsteilnehmer sich genau nach diesem Gefühl sehnen und bei der Versteigerung den Preis nach oben treiben. Diese Cobra ist übrigens längst nicht das einzige Shelby-Highlight der Veranstaltung: Neben diversen Mustangs (darunter auch Rennwagen) kommt mit einem 1986er Dodge Shelby Omni GLHS das wohl skurrilste echte Shelby-Modell unter den Hammer.