Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 6: Perlen des Selbstzünders

Klimaziele, Feinstaub, schärfere Emissions-Regelungen – die Kiesplatz-Könige finden, es ist endlich an der Zeit, sich einen ordentlichen Diesel anzuschaffen. Wie? Passt nicht? Okay, nein. Passt gar nicht. Aber als charmante Abwechslung zu Elektro-Boom und Co. bequatschen die beiden in dieser Folge augenzwinkernd, was auf dem Gebrauchtwagen-Markt noch so an Klassikern aus den Achtzigern umherrußt. Warum? Einfach aus Spaß an der Freude – zu Ehren des Selbstzünders, wenn man so will. Und die Jungs kramen da einige Prachtstücke aus den Untiefen der Portale – angefangen vom Italo-Zwerg bis hin zum fetten Ami-Cruiser. Alles mögliche an markigen Diesel-Karren eben, aber gewiss keine Kanditaten für den Recyclinghof.

Haben Sie sich in eines der Autos verliebt? Welcher Diesel-Klassiker dürfte es bei Ihnen sein?

Umfrage Welcher Diesel-Klassiker dürfte es für Sie sein? 225 Mal abgestimmt Der Renault Espace TD J115 Der Volvo 760 TD GLE Intercooler Der Fiat Ritmo D CL Das Cadillac Eldorado Biarritz Der Mercedes-Benz 240 TD Der Nissan Laurel 2.8 D mehr lesen

