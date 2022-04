Video-Podcast Kiesplatz-Könige Episode 9: Trotzdem-Autos

Hohe Spritpreise, lange Lieferzeiten, geringer Bestand – für Auto-Fans ist es aktuell nicht einfach, an einen adäquaten fahrbaren Untersatz zu kommen. Und wenn man doch einen ergattert, wird es an der Zapfsäule unangenehm. Zumindest das Problem der Verfügbarkeit lässt sich vergleichsweise schnell lösen. Machen Sie es einfach wie unsere Kiesplatz-Könige Sebastian Renz und Jens Dralle: Schauen Sie sich in der Gebrauchtwagen-Welt um. Zwar ist das Angebot dort mittlerweile auch ausgedünnt, doch was Sie finden, hat wenigstens keine lange Lieferzeit. Und was ist mit den Benzinpreisen? Pff! Drauf gepfiffen – hier kommen sechs Autos, die Sie trotzdem kaufen sollten.

Welches der Fahrzeuge lässt Sie die Kosten für Kraftstoff vergessen?

Umfrage Welches Auto würden Sie "trotzdem" kaufen? 25 Mal abgestimmt Den Ford Mustang V6 Den Chevy K1500 V8 Den Range Rover mit 4,4-Liter-Diesel Den Jaguar XJR Kompressor Den Bentley Arnage mit 6,75-Liter-V8 Den Alpina B3 S mit Reihensechszylinder mehr lesen

Fazit

Schreiben Sie uns gerne, welches Suchkriterium Sie sich für eine Folge "Kiesplatz-Könige" wünschen würden. Keine Scheu – je absurder, desto besser. Einfach per Mail an redaktion_ams@motorpresse.de.