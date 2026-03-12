VW-Bus im Test (1976): viel Raum und 70 PS mit Porsche-Genen

Volkswagen mobilisiert ab 1950 mit dem Transporter Nachkriegs-Deutschland. Der "Bulli" schleppt Material für den Wiederaufbau, fährt Menschen zur Arbeit und dient später Fernreisenden als Fluchtwagen. Der "Typ 2" entsteht auf Basis von Käfer-Technik, übernimmt anfangs die Motoren und auch den Radstand von 2,40 Meter. Dabei bleibt es auch 1967 beim Modellwechsel zum T2. Dessen Karosserie ist jedoch 20 Zentimeter länger, bietet also mehr Raum. Mehr Fahrkomfort bietet das neue Fahrwerk mit Schräglenker-Hinterachse und mehr Kraft kommt ab 1971 mit dem Flachmotor aus dem VW 411 ins Heck: Der 1,7-Liter-Boxer leistet 66 PS. Später folgt eine Zweiliter-Verison mit 70 PS. Nach den Werksferien 1972 trägt der T2 die Blinker oben am Frischluftgrill. Das ...