VW Corrado G60 (1991) aus 2. Hand Gepflegtes Karmann-Coupé mit einem Nachteil

Orange Blinker und Sidemarkers deuten es an: Dieser VW Corrado wurde in die USA ausgeliefert. Ohio statt Oldenburg. Das vordere Kennzeichen, in vielen US-Bundesstaaten keine Pflicht, sieht nur auf den ersten Blick aus wie ein deutsches Exportschild aus dem Kreis Böblingen. Der Standort im Norden der USA hat zwei Nachteile: Ohio ist nicht Texas – es kann kalt und nass werden. Außerdem kostet der Rücktransport in die alte Welt Zeit und Geld.

Nachteil: Automatik

bringatrailer.com Der spillerige Automatikwählebel wirkt etwas unsexy.

Zweiter Nachteil des bei Karmann in Osnabrück gefertigten Coupés: Der Erstbesitzer bestellte eine Viergang-Automatik. Manche Fans hätten vielleicht doch lieber das Fünfgang-Schaltgetriebe. Die Automatikgurte und Kniepolster fallen da eher noch unter Folklore – musste er in den USA halt haben.

In den USA kostete der Corrado G60 einst 19.100 Dollar. Dafür war schon einiges drin: Bordcomputer, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Kassettenradio, Tempomat und Zentralverriegelung zum Beispiel. In der Kategorie "Performance/Handling" steht "Fahrvergnügen" als erster Punkt auf der Serienausstattungsliste. Der Besteller ergänzte sechs Extras: Automatikgetriebe, Aqua BluePearl Clearcoat Metallic, schwarze Ledersitze, das "Cold Climate Package" mit beheizbaren Sitzen und Scheibenwaschdüsen, ABS sowie ein elektrisches Schiebe-Hebedach. Damit steigerte er den Preis auf 22.995 Dollar.

Vorteil: 2. Hand, unter 100.000 km

bringatrailer.com Prospekte und Betriebsanleitungen sind ebenso dabei wie ein Carfax-Report ohne größere Vorkommnisse.

Die restlichen Daten stimmen: zweite Hand, unter 100.000 Kilometer, kein Unfall im Carfax-Auszug. Der dunkelblaue Metalliclack, der 1991 170 Dollar extra gekostet hat, glänzt und weist laut Verkäufer nur leichte Fehler auf. Bei der jüngsten Wartung im Mai 2021 kam eine neue Batterie und frisches Öl rein, auf die 15-Zoll-BBS-Räder wurden neue Hankook Ventus V2 aufgezogen. Zum Auto gehören der "window sticker", auf dem Grundpreis, Serienausstattung und Extras sowie die Verbrauchsangaben aufgedruckt sind. Prospekte und Betriebsanleitungen sind ebenfalls dabei.

Dem Erstbesitzer machte der von einem Spirallader unter Druck gesetzte 1,8-Liter-Vierzylinder offenbar Lust auf mehr Leistung: 1993 ließ er ein "Stage II HP Kit 185" von Neuspeed installieren. Äußerlich ließ er das Coupé original.

Umfrage 78885 Mal abgestimmt Würden Sie einen Oldtimer bei einer Online-Auktion kaufen? Ja klar! Wenn das Auto gut, das Auktionshaus seriös und die Gelegenheit günstig ist. Niemals! Das ist mir viel zu riskant. mehr lesen

Fazit

Ein originaler und unfallfreier Corrado aus überschaubarem Vorbesitz: Da sollte man zuschlagen – auch wenn die Preise für das bei Karmann gefertigte Viermeter-Coupé zuletzt gestiegen sind. Ein Nachteil dieser Offerte könnte das Automatikgetriebe sein, ein zweiter der Standort in Ohio, USA.