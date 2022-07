VW Golf II G60 Limited Legendärer Golf für über 90.000 Euro

1989 legte VW zusammen mit seiner Motorsportabteilung den ultimativen Golf auf – den Golf G60 Limited, von dem insgesamt nur 71 Exemplare bei VW Motorsport in Handarbeit gefertigt wurden. Heute gehört der G60 Limited zu den wohl seltensten und gesuchtesten VW-Modellen.

Alles für den Golf

Im G60 Limited führte VW seinerzeit alles zusammen, was man an Technik zu bieten hatte. Basis war eine viertürige Golf-II-Karosserie, weil die verwindungssteifer war, als die des Zweitürers. Beim Motor kombinierte VW den bekannten 1,8-Liter-16V mit dem G60 Lader. Heraus kam ein 210 PS starkes Triebwerk, das seine Power über den Allradantrieb des Golf Syncro auf alle vier Räder verteilt. Optisch blieb der G60 Limited dabei extrem zurückhaltend. Äußere Erkennungsmerkmale sind nur der blaue Rahmen um den Kühlergrill, die beiden VW-Motorsport-Plaketten an Front und Heck sowie die 15-Zoll-BBS-Felgen, die es so seinerzeit nur für den Corrado gab. Bei der Ausstattung sind alle G60 Limited gleich. Optionen gab es keine. Im Preis von 68.500 Mark (mit Einrechnung der Inflation heute 63.920 Euro) enthalten waren immer eine Lackierung in Brillant-schwarz-metallic, eine Voll-Lederausstattung, ein manuelles Schiebedach, elektrische Fensterheber, ABS, Zentralverriegelung, Servolenkung, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Multifunktionsanzeige und Sitzheizung vorn. Für die Echtheit bürgt zudem eine Plakette neben dem Motorhaubenschlossträger mit der fortlaufenden Seriennummer.

Zustand gut, Motor überholt und optimiert

Wie viele Golf G60 Limited überlebt haben, ist nicht bekannt. Jetzt steht allerdings einer davon in Großbritannien zum Verkauf. Der Wagen mit der Seriennummer 16 hat 108.921 Kilometer auf dem Tacho stehen und kommt als Linkslenker daher. Nach Angaben des Verkäufers 4 Star Classics war der Golf seit 2007 in der Hand ein und desselben britischen Besitzers. Der lies 2008 den Motor komplett überholen und dezent modifizieren. So besitzt der Vierzylinder einen optimierten G-Lader, einen überarbeiteten Zylinderkopf mit neuen Schrick-Nockenwellen sowie eine maßgeschneiderte Edelstahl-Sportauspuffanlage und eine angepasste Motorsteuerung. Der Rest des Fahrzeugs befindet sich nach Angaben des Verkäufers in einem gepflegten Original-Zustand.

Das spiegelt sich dann auch im geforderten Preis wieder. 4 Star Classics ruft 79.995 Pfund für den Golf G60 Limited auf, das sind umgerechnet rund 93.100 Euro.

Fazit

VW hat vom Golf G60 Limited nur 71 Exemplare gebaut. Eines davon wird jetzt in Großbritannien verkauft. Der Linkslenker mit knapp 110.000 Kilometer auf der Uhr soll rund 93.100 Euro kosten. Da dürften nur potente Sammler schwach werden.