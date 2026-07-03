Warum so günstig? Nur 175.000 Euro für einen Audi S1 E2 Quattro

Das französische Auktionshaus Artcurial versteigert während der Le-Mans-Classic-Auktion am 3. Juli 2026 einen Audi Quattro Sport S1-E2 mit passendem Zugfahrzeug und Trailer. Das Trio soll 175.000 bis 250.000 Euro kosten. Im Februar 2021 hat Artcurial einen originalen Audi Sport Quattro S1 versteigert – für 2 Millionen Euro.

Warum ist dieser Audi S1 so günstig? Für den Preis gibt es zwei Gründe: Zum einen handelt es sich bei dem angebotenen Audi um eine Replika, die auf Basis eines verunfallten Prototypen-Chassis von 1986 aufgebaut wurde. Es ist also keine Rallye gefahren. Audi England hat das Auto nach dem Unfall ohne Motor verkauft. Der originale Motor ist also nicht mehr im Auto und das ist Grund zwei für den günstigen Preis. Der Fünfzylinder-Turbo unter der kantigen Haube stammt aus einem Audi S2 und leistet mit einer Motec ECU rund 600 PS. Leistung ist damit reichlich vorhanden.

Über ein manuelles 6-Gang-Getriebe gelangt die Kraft über den typischen Quattro-Allrad mit Hohlwelle an alle vier Räder. Ein Käfig schützt den Fahrer und stabilisiert die Karosserie. Wie im Original sind Recaro-Sitze und Sabelt-Gurte eingebaut. Rechnungen über die Arbeiten von Jamie Small, einem britischen Spezialisten für Gruppe-B-Replikas, liegen vor.

Laut Beschreibung haben diverse berühmte Rallye-Fahrer wie Stig Blomqvist, Hannu Mikola, Bernard Darniche, Sébastien Loeb und Antony Beltoise die S1-Replika bei Demonstrationsrunden gefahren. Das Auto hat laut Artcurial zwar einen Fahrzeugschein, ist jedoch nur für Fahrten auf gesperrten Strecken gedacht.

Zum Auto gehört ein VW LT 2.4D, Baujahr 1988, im Look der damaligen Transporter des Audi-Rallyeteams und ein nicht ganz zeitgenössischer Trailer von 2022.