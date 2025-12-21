Welchen Ferrari Sie für unter 50.000 Euro bekommen

Eines vorweg: Einen Mondial als Billigheimer abzutun, wäre ein Fehler. Sein gestrecktes Pininfarina-Design polarisiert zwar, und die erste Mondial-Serie von 1980 (Mondial 8) war mit 214 PS auch nicht üppig motorisiert. Doch 1982 folgte die 240 PS starke Vierventilversion Quattrovalvole (QV), von der es dann erstmals auch ein Cabrio gab. 1995 kam dann der Mondial 3.2 mit mehr Hubraum und 270 PS, 1989 schließlich das Finale mit dem komplett neuen Mondial t (transversale), der seinen nun 300 PS starken 3,4-Liter-V8 aus dem 348 nicht quer, sondern jetzt längs hinter der zweiten Sitzreihe trägt. Doch selbst damit ist es dem Mondial nie wirklich gelungen, aus seinem Schatten herauszufahren.

Denn mit seinen relativ weit vorn platzierten Sitzen ist der Mittelmotor-2+2 keine klassische Schönheit wie etwa die Achtzylindermodelle 308 und 328. Trotz der langen Bauzeit (1980 bis 1993) blieb der Mondial selten: 6.884 Exemplare wurden produziert.

Tipp: Kein Auto mit Reparaturstau kaufen Nichtsdestotrotz hat dieser 2+2-Ferrari seine Vorzüge. Dank werksseitiger Dinol-Versiegelung gilt er als wenig rostanfällig, und die aus dem 308 und 328 entnommenen Motoren klingen nicht nur Ferrari-typisch gut, sie schaffen bei entsprechender Wartung auch hohe Laufleistungen. Kein Auto mit Reparaturstau nehmen oder eines mit einem beschädigten Rohrrahmen oder schlechten Spaltmaßen: Bei den Kosten für Reparaturen und Wartung ist ein Mondial dann doch ein typischer Ferrari.

Preise Die Mondial-Preise haben in den letzten Jahren kaum angezogen, noch immer steht dieses Modell für die günstigste Art, einen Ferrari zu besitzen. Für die meisten Mondial werden zwischen 40.000 und 50.000 Euro verlangt, Sahnestücke können schon mal 10.000 Euro Aufpreis kosten. Cabrios liegen noch höher: Ein offener Mondial 3.2 wird im guten Zustand kaum unter 60.000 Euro zu haben sein.

Ersatzteilversorgung Nicht nur Ferrari kümmert sich um seine historischen Modelle: Ersatzteile liefern sowohl das Werk selbst wie auch einige engagierte Spezialisten. Wenn Probleme bei der Teileversorgung auftreten, kann es lohnen, in Kontakt zu einem der Clubs zu treten. Denn die dortigen Spezialisten können aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Netzwerkes nicht nur etwas zur Qualität der Nachfertigungen sagen, sondern auch die Preise beurteilen. Die bewegen sich, kaum verwunderlich, auf hohem Niveau und können je nach Angebot und Nachfrage heftig schwanken. Wichtig: Nicht immer ist alles lieferbar, manchmal braucht man Geduld bei der Suche.

Daten Ferrari Mondial 3.2 Motor Wassergekühlter V8-Motor, mittig quer, Bohrung x Hub 83 x 73,6 mm, Hubraum 3186 cm³, Leistung 270 PS bei 7000/min, Drehmoment 304 Nm bei 5500/min, vier Ventile, je zwei zahnriemengetriebene obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank

Kraftübertragung Einscheiben-Trockenkupplung, Fünfgangg., Hinterradantrieb

Karosserie/Fahrwerk Gitterrohrrahmen mit Stahlkarosserie, vorn und hinten Trapez-Dreiecksquerlenker, Schraubenfedern, Kurvenstabilisatoren und hydraulische Teleskopstoßdämpfer, rundum innenbelüftete Scheibenbremsen, Reifen 205/55 VR 16 vorn, 225/55 VR 16 hinten

Maße und Gewicht Länge x Breite x Höhe 4580 x 1790 x 1266 mm, Radstand 2650 mm, Spurweite vorn/hinten 1520/1510 mm, Gewicht 1410 kg, Tankinhalt 87 Liter

Bauzeit/Stückzahl 1980 bis 1993, insgesamt 6884 Exemplare (Coupé und Cabrio)

Fahrleistungen/Verbrauch 0 bis 100 km/h in 7,4 s, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, Verbrauch: bis zu 20 Liter/100 km

Günstigster Einstieg in die Ferrari-Welt, mit vier Sitzen durchaus familientauglich, die Technik gilt als robust Minus Verhältnismäßig wenig Leistung, dennoch teuer im Unterhalt