Moove (97) – Lutz Stiegler, Volvo Bidirektionales Laden ist die Zukunft

34/56 Volvo hatte vor einigen Tagen die ersten Bilder und Infos zum Innenraum freigegeben. Der Armaturenträger verläuft waagerecht, niedrige Luftstörmer teilen in auf. In Anlehnung an das aktuelle Cockpit-Design steht ein großer Bildschirm aufrecht in der Mittelkonsole. Damit kommt das Design auch dem Interieur der Studie Recharge sehr nahe.