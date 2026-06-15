Corvette ZR1 kämpft mit Aero-Problem: Ab 290 km/h fliegt der Lack ab

Die Corvette ZR1 ist die Krönung der Modellreihe – auch bei der aktuellen C8-Generation. Die ist mit dem stärksten Motor bestückt, den jemals ein US-Hersteller in Serie gebaut hat und gleichzeitig die extremste Serien-Corvette bisher. Als Basis dient der 5,5-Liter-V8 aus der Z06 – allerdings wurde die komplette Architektur für die Aufladung grundlegend überarbeitet. Der nun LT7 genannte Motor arbeitet mit zwei Abgasturboladern, die mit bis zu 1,37 bar Ladedruck arbeiten. Gleichzeitig senkte Chevrolet die Verdichtung von 12,5:1 auf 9,8:1, um die enormen Belastungen beherrschbar zu machen.

Das Ergebnis: 1.064 SAE-hp beziehungsweise rund 1.085 DIN-PS bei 7.000 Touren und ein maximales Drehmoment von 1.123 Nm bei 6.000 U/min. Bereits ab etwa 3.000 Touren sollen mehr als 1.000 Nm bereitstehen. In der noch kompromissloseren Version ZR1X schiebt ein Elektromotor das Leistungsniveau sogar auf 1.267 PS.

Bis zu 375 km/h – und plötzlich platzt der Lack Die Kraft gelangt weiterhin ausschließlich über die Hinterräder auf die Straße – vermittelt durch ein verstärktes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, dessen erste Fahrstufen elektronisch im Drehmoment begrenzt werden. Die offiziellen Fahrleistungen lesen sich entsprechend spektakulär: 0 auf 96,6 km/h in 2,3 Sekunden, Viertelmeile in 9,6 Sekunden und eine offiziell angegebene Höchstgeschwindigkeit von über 345 km/h. Wie viel tatsächlich möglich ist, demonstrierte Chevrolet bereits bei Hochgeschwindigkeitsfahrten im niedersächsischen Papenburg: Dort erreichte die ZR1 mehrfach mehr als 230 mph – umgerechnet rund 375 km/h. Doch genau in diesem Leistungsbereich taucht nun ein unerwarteter Nebeneffekt auf.

Mehrere Besitzer berichten von Lackabplatzungen an Fahrzeugen mit installiertem ZTK-Performance-Paket. Öffentlich dokumentiert wurde der Fall vom US-Besitzer "Wheelr_", der nach einem Trackday in Daytona Lackschäden im Bereich der Heckflügel-Befestigung entdeckte. Nach eigenen Angaben war er dort nicht schneller als 298 km/h unterwegs. Ein weiterer Fahrer soll denselben Effekt beobachtet haben, nachdem er den ZR1-Heckflügel auf eine Corvette Z06 montiert und das Fahrzeug auf rund 295 km/h beschleunigt hatte.

Aerodynamik als Belastungsprobe Der Verdacht richtet sich nicht gegen den Lack oder die Konstruktion des Flügels – sondern gegen die Kräfte, die dieser in die Karosserie einleitet. Das optionale ZTK-Performance-Paket richtet die ZR1 kompromisslos auf Rundstreckenbetrieb aus. Es umfasst einen großen feststehenden Heckflügel, einen vergrößerten Frontsplitter mit zusätzlichen Luftleitflächen, eine aerodynamisch optimierte Unterbodenverkleidung, eine straffere Abstimmung des Magnetic-Ride-Fahrwerks sowie Michelin Sport Cup 2-Reifen.

Chevrolet gibt den zusätzlichen Anpressdruck des Aero-Pakets mit rund 545 Kilogramm bei Höchstgeschwindigkeit an. Offenbar entstehen dabei im Bereich der Heckflügel-Streben Belastungen, die unter bestimmten Bedingungen ausreichen können, um die Lackschicht an den Kontaktpunkten zu beschädigen. Die Schäden sollen zwar klein und teilweise durch die Streben verdeckt sein – an einem Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse wirken sie dennoch überraschend.

Chevrolet zeigt sich kulant Immerhin: Betroffene Kunden berichten bislang von einer unkomplizierten Lösung. Laut Wheelr hat Chevrolet die Reparaturkosten übernommen und die beschädigten Stellen kostenlos neu lackiert. Hinweise auf technische Änderungen oder zusätzliche Schutzmaßnahmen gibt es bislang jedoch nicht. Das Problem dürfte also wieder auftreten, wenn der Besitzer die "Schallmauer" erneut durchbricht. Es bleibt offen, ob das Problem künftig konstruktiv anders gelöst wird.