Fährt 111 km/h in Goodwood: Lego baut Koenigsegg für echten Fahrer in 1:1

Lego und Koenigsegg bringen ihren gemeinsamen Größenwahn nach Goodwood: Ein fahrbarer Sadair’s Spear im Maßstab 1:1 knackt dort 111 km/h. Die Crew schickt das Auto allerdings nicht die klassische Goodwood-Hillclimb-Strecke hoch, sondern in umgekehrter Richtung bergab – genau diese "Reverse-Downhill"-Konfiguration macht den Geschwindigkeits-Rekord möglich und gehört zur Ehrlichkeit dazu.

Markus Lundh fährt – derselbe Mann wie im echten Koenigsegg Koenigsegg setzt für den Lauf auf Markus Lundh, den offiziellen Testfahrer der Marke. Der Name passt zur Inszenierung: Lundh bewegte auch den echten Sadair’s Spear, der in der Realität auf dem Koenigsegg Jesko Attack basiert. Nur: Statt 1.603 PS sorgt hier ein Elektroantrieb den Vortrieb – und Lego liefert den Rest der großen Show.

Fast zwei Tonnen Lego – wie schwer ist das im Vergleich zum Original? Die 1:1-Replika bringt rund 1.800 Kilogramm auf die Waage. Davon stecken etwa 400 Kilogramm in reinen Lego-Elementen, der Rest verteilt sich auf Technik und Struktur. Das echte Auto spielt mit 1.385 Kilo wegen Kohlefaser-Leichtbau in einer deutlich niedrigeren Gewichtsklasse. Ein großes "Spielzeug" rollt hier also nicht als federleichte Attrappe an, sondern als richtig schweres Gerät.

327.906 Teile, 9.400 Stunden – und trotzdem bewegt sich alles Lego zählt 327.906 Elemente und mehr als 9.400 Arbeitsstunden für Entwicklung und Aufbau. Das Projekt liefert nicht nur eine Hülle, sondern ein rollendes Bühnenbild mit Funktionen. Highlight bleibt "Ghost Mode" (Geistermodus): Ein Knopfdruck, und Türen, Hauben und Spiegel spielen synchron eine Choreografie.

Nicht nur Steine: Stahl, Käfig, echte Räder Lego setzt unter die Technic-Haut eine Metall-Struktur samt Überrollkäfig nach Motorsport-Norm. Koenigsegg steuert zudem echte Kohlefaser-Räder bei, dazu Pirelli-Reifen und kräftige Scheibenbremsen. So entsteht kein "reines Lego-Auto", sondern ein Lego-Technic-Körper auf ernstzunehmender Hardware – und nur so hält die Konstruktion 111 km/h aus.

Lego Legos Koenigsegg Sadair's Spear in Originalgröße links, der echte Koenigsegg Sadair's Spear rechts - und vorn in der Mitte das kleine Modell, das jetzt auf den Markt ist.

Der kleine Bruder fürs Wohnzimmer: das Technic-Set startet im Juli Wenig überraschend, bringt Lego parallel zum 1:1-Stunt das passende Technic-Set an den Start. Der Bausatz kommt im Maßstab 1:8, zählt 4.104 Teile und kostet 450 Euro. Lego schaltet den Frühzugang für Insider ab 1. Juli 2026 frei, ab 4. Juli 2026 verkauft Lego das Set regulär. Und Lego packt ein bisschen Funktions-Party ins Set: V8 mit beweglichen Kolben, sequenzielles Neungang-Getriebe, Schaltwippen am Lenkrad, Triplex-Federung und wieder "Ghost Mode" (Geistermodus) im Kleinen.

Lego Koenigsegg-Chef Christian Koenigsegg und Lego-Senior Modelldesigner Kasper Rene Hansen vor einem echten Koenigsegg Sadair's Spear.

Goodwood als Bühne: Hier gehört der Quatsch hin Goodwood liebt genau solche Nummern: viel Lärm um viel Idee, dazu genug Asphalt, um es wirklich rollen zu lassen. Lego nutzt den Ort als Schaufenster und setzt mit 111 km/h eine Ansage, die man sofort versteht. Wer dort schon einen Lego-McLaren gesehen hat, erkennt die neue Eskalationsstufe auf den ersten Blick.











