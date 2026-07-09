Finale des McLaren 720S: Der 788HS trommelt mit 788 PS

McLaren verabschiedet seine spektakuläre 720er-Baureihe mit einem exklusiven Sondermodell, das die Engländer beim Goodwood Festival of Speed vorstellen. Der neue 788HS markiert den Höhepunkt der 2017 gestarteten Modellfamilie rund um 720S, 765LT und 750S. Weltweit entstehen lediglich 200 Exemplare – jeweils 100 Coupés und 100 Spider.

Stärkster V8 der Baureihe Im Heck arbeitet der bekannte 4,0-Liter-V8-Biturbo (M840T), der für den 788HS nochmals überarbeitet wurde. Geschmiedete Kolben, modifizierte Twin-Scroll-Turbolader, eine angepasste Motorlager-Abstimmung sowie eine neu entwickelte Titan-Abgasanlage mit vier Endrohren steigern die Leistung auf 580 kW (788 PS). Das maximale Drehmoment beträgt 800 Nm.

Dank eines Trockengewichts von lediglich 1.265 Kilogramm ergibt sich ein Leistungsgewicht von 623 PS pro Tonne – laut McLaren der Bestwert innerhalb der gesamten 720S-, 765LT- und 750S-Familie. Den Sprint auf 100 km/h absolviert der 788HS in 2,8 Sekunden, Tempo 200 fällt nach 7,0 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 330 km/h.

Mehr Abtrieb und erstmals Zentralverschluss Optisch hebt sich der 788HS durch ein komplett neues Aerodynamikpaket aus Kohlefaser von den bekannten Modellen ab. Ein mehrteiliger Frontsplitter, eine Motorhaube mit S-Duct-Luftkanal, ein größerer aktiver Heckflügel sowie ein von der Formel 1 inspirierter Diffusor erhöhen den Abtrieb laut McLaren um zehn Prozent gegenüber dem 765LT.

Auch das Fahrwerk wurde weiterentwickelt. Das hydraulisch gekoppelte Proactive Chassis Control III erhält eine eigene Abstimmung, die Vorderachse liegt fünf Millimeter tiefer als beim 750S. Für standfeste Verzögerung sorgen Carbon-Keramik-Bremsen, deren Technik teilweise vom McLaren Senna übernommen wurde. Eine Premiere innerhalb dieser Modellfamilie feiern zudem Zentralverschlussräder mit neuen geschmiedeten Leichtmetallfelgen.

Leichtbau bis in den Innenraum Das Kohlefaser-Monocoque bleibt die Basis des 788HS. Ergänzt wird es durch zahlreiche weitere Leichtbaukomponenten, darunter eine Carbon-Mittelkonsole und umfangreiche Kohlefaserteile an der Karosserie. Optional bietet McLaren sogar eine vollständig sichtbare Carbon-Karosserie in Hochglanz- oder Satin-Ausführung an. Im Cockpit unterscheiden exklusive HS-Details, spezielle Polster mit eigenem Perforationsmuster sowie eine nummerierte Plakette das Sondermodell von den übrigen Varianten.

Der Namenszusatz HS steht für "High Sport" und wurde bei McLaren bislang nur äußerst selten verwendet. Vor dem 788HS trugen lediglich der MP4-12C HS und der MSO HS diese Bezeichnung. Jeder der 200 Supersportwagen wird von McLaren Special Operations (MSO) individuell nach Kundenwunsch aufgebaut.