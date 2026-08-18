Rekordverkäufe: Die 10 teuersten Autos der Monterey-Auktionen

Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen der Monterey-Auktionen gehörten sicherlich die 40 Millionen US-Dollar für "Chassis 0" des Ferrari Luce. Das erste Exemplar des ersten Elektro-Ferrari hat bei der Monterey-Auktion von RM Sotheby's das 36-fache des Schätzpreises eingebracht, allerdings handelte es sich hier um eine Wohltätigkeitsversteigerung, der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Die Gesamterlöse für alle drei Tage und fünf Auktionshäuser lagen bei 747,9 Millionen Dollar – ein Rekordwert für die Monterey-Auktionen.

Bei einem genaueren Blick auf die Ergebnisse ergibt sich jedoch ein differenziertes Bild: Während vor allem jüngere Supercars und einige herausragende Raritäten zu Rekordpreisen versteigert wurden, blieben die Verkaufsergebnisse für viele gewöhnlichere Klassiker hinter den Erwartungen zurück.

Rekordpreise für Shelby Cobra und McLaren F1 Das teuerste Auto, das in Monterey versteigert wurde, hat zugleich den bisher höchsten Preis für ein amerikanisches Auto erzielt: 42,905 Millionen Dollar kostete ein Shelby Cobra Daytona Coupé von 1964. Gooding & Christie's hat damit den höchsten Preis für ein Auto bei den Monterey-Auktionen 2026 erzielt.

Platz drei geht an einen McLaren F1 von 1996, den RM Sotheby's für 34,655 Millionen Dollar versteigert hat. Das Supercar aus der Sammlung des Pink-Floyd-Drummers Nick Mason ist damit das teuerste britische Automobil, das je bei einer Auktion verkauft wurde.

McLaren F1 aus Nick Masons Sammlung

Hohe Preise für Supercars wie F40 und F50 Eine Chevrolet Corvette Grand Sport von 1963 erzielte einen Verkaufspreis von 18,7 Millionen Dollar – ein neuer Rekord für eine Corvette. Autos aus den 1950er- und 60er-Jahren, die mit einem Drittel den höchsten Anteil an den eingelieferten Losen hatten, lagen im Median der Verkaufspreise unter den Werten von Classic Analytics, erzielten also eher mäßige Ergebnisse. Anders sehen die Ergebnisse der Monterey-Auktionen für Autos der 1980er- bis 2020er-Jahre aus: Bei den jüngeren Modellen, und vor allem den Supercars, lagen die Auktionsergebnisse im Median um rund ein Drittel über den Classic-Analytics-Notierungen.

Bei Ferrari war das Interesse besonders groß, entsprechend hoch lagen die Preise: 11,6 Millionen Dollar für einen 288 GTO, ein F40 für 8,4 Millionen Dollar und 14,6 Millionen Dollar für einen F50 sind neue Rekordwerte. Laut Marktbeobachter Classic-Analytics treibt ein besonderes Phänomen die Ferrari-Preise: "Für ernsthafte Ferrari-Enthusiasten geht es beim Besitz eines solchen Fahrzeugs nicht nur um das Auto selbst; er signalisiert zugleich Verbundenheit mit der Marke und stärkt die Position des Eigentümers, wenn Ferrari sein nächstes ultraexklusives Modell zuteilt."

Top 10 Verkäufe der Monterey-Auktionen 2026 1964 Shelby Cobra Daytona Coupe – $42,905,000 (Gooding Christie's) 2026 Ferrari Luce Tailor Made Sedan – $40,000,000 (RM Sotheby's)* 1996 McLaren F1 Coupe – $34,655,000 (RM Sotheby's) 1963 Chevrolet Corvette Grand Sport – $18,705,000 (RM Sotheby's) 1963 Ferrari 250 P Spider – $18,705,000 (Gooding Christie's) 2023 Ferrari Daytona SP3 Coupe – $17,825,000 (RM Sotheby's) 1996 Ferrari F50 Coupe – $14,575,000 (Mecum Auctions) 1995 Ferrari F50 Coupe – $12,105,000 (RM Sotheby's) 2003 Ferrari Enzo Coupe – $12,100,000 (Mecum Auctions) 1985 Ferrari 288 GTO Coupe – $11,555,000 (RM Sotheby's) (Quelle: Classic-Analytics, Stand: 16.08.2026)