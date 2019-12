Ford Mustang Shelby GT500 für 170.000 Dollar Manche Händler nutzen begrenzte Verfügbarkeit aus

Der neue Ford Mustang Shelby GT500 hat 770 PS und kostet laut Liste 73.995 Dollar, was umgerechnet aktuell zirka 66.438 Euro sind. Damit ist der Shelby leistungsmäßig a) ein Supersportler und kostenmäßig b) ein Schnäppchen. Mit Sonderausstattung lässt sich dieses Schnäppchen noch auf auf zirka 108.000 Dollar (96.970 Euro) hochtreiben. Für einen voll ausgestatteten 770-PS-Renner ist das immer noch vergleichsweise günstig.

Stuart Price 770 PS für einen Basispreis in Höhe von 73.995 Dollar (66.438 Euro): Der Ford Mustang Shelby GT500 ist ein Supercar-Schnäppchen.

Allerdings ist der Supersportler nur begrenzt verfügbar, was einige Händler auszunutzen scheinen. So verlangt ein Ford-Händler aus dem kalifornischen Thousand Oaks mit 169.999 Dollar (152.637 Euro) mehr als das Doppelte des Listenpreises. Ein Händler aus Virginia möchte immerhin noch 145.890 Dollar (130.990 Euro) haben.

Stärkster Ford der Geschichte

Am anderen Ende der Fahnenstange bietet Lewis Ford aus Hays im US-Bundesstaat Kansas die Basisausstattung des Shelby GT500 für 75.390 Dollar (67.690 Euro) an. Mit ein bisschen Internet-Recherche können Shelby-GT500-Interessierte also etliche tausend Dollar an Kosten sparen.

Fazit

Günstig vom Hersteller heißt noch lange nicht günstig vom Händler – wie das aktuelle Beispiel Ford Mustang Shelby GT500 zeigt. Den Händlern kann man dabei keinen Vorwurf machen – die reagieren nur feinfühlig auf Angebot und Nachfrage. Zum Glück gibt es Konkurrenz und das Internet zum Preisevergleichen – im Falle des Shelby GT500 lohnt sich die Fahrt nach Kansas, wo interessierte Kunden mehrere tausend Dollar sparen können.