Ford verkauft Ford GT Heritage Edition No. 3: Zum Erhalt anderer Klassiker

Ford verkauft ein wertvolles Fahrzeug aus seiner Heritage Fleet – einen 2006er Ford GT im begehrten Gulf-Oil-Look, kombiniert aus "Eric Orange" und "Heritage Blue". Für die Versteigerung des Fahrzeugs, das die Nummer 3 in der Serie der Heritage Edition trägt, ist das Auktionshaus Barrett-Jackson verantwortlich. Der Erlös aus dem Verkauf ist für den Erhalt und die Restauration anderer Fahrzeuge der zirka 500 Exemplare umfassenden Sammlung gedacht.

2006er Ford GT: Sammler-Exemplar Der 2006er Ford GT gilt als ein echtes Schmuckstück. Mit seinem markanten Gulf-Oil-Design erinnert er an die legendären Rennfahrzeuge von Ford, die bei den 24 Stunden von Le Mans erfolgreich waren. 343 von 4.038 GT hat Ford in der damals 13.000 Dollar (damals umgerechnet zirka 10.357 Euro) Aufpreis kostenden Heritage-Edition aufgelegt – macht 8,49 Prozent der Gesamtauflage. Im Angebot war das Editionsmodell nur 2006. Das angebotene Exemplar war vom ersten Tag an im Eigentum von Ford und ist laut Barrett-Jackson erster Hand. Ford hat diesen GT für Marketingzwecke und Medienauftritte genutzt, was ihn zu einem besonders authentischen Teil der Automobilgeschichte macht.

Technische Details und Historie Unter der Haube des Ford GT steckt ein 5,4-Liter-V8-Motor mit Kompressor-Aufladung, der 550 PS und 680 Newtonmeter Drehmoment liefert. Das Aggregat ist an ein 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt. Das Fahrzeug hat gemäß den Auktionspapieren nur 8.435 Meilen (13.574 Kilometer) auf dem Tacho und ist damit noch relativ jung. Die Fahrzeughistorie weist einige kleinere Unfälle auf. Ein Blick auf die Carfax-Berichte zeigt zwei Vorfälle: Einen leichten Auffahrunfall mit minimalem Heckschaden vom November 2005 und ein weiteres Missgeschick aus dem Oktober 2006, als das Fahrzeug von der Straße abkam und in einem Graben landete. Dies hatte den Unterboden beschädigt.