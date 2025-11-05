Pagani Huayra Roadster BC: Der könnte Ihnen gehören - für 5 Mio. Euro!

Als zweites Modell von Pagani hatte der Huayra bei seiner Einführung im Jahr 2011 große Fußstapfen zu füllen, nachdem sich der unnachahmliche Zonda in den Ruhestand verabschiedet hatte (nicht komplett natürlich; wer nett fragte und über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügte, bekam auch danach noch ein Exemplar). Als der Huayra schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und Firmenchef sowie -gründer Horacio Pagani das Interesse an dem Modell hochhalten wollte, kam eine etwas aggressivere und in vielerlei Hinsicht nachgeschärfte Sonderserie auf den Markt.

Das letzte von 40 gebauten Autos der Sonderserie Sie trug den Beinamen "BC" und ehrte damit Benny Caiola, einen frühen Investor von Pagani und den allerersten Kunden der Marke. Erst baute die Edelschmiede aus San Cesario sul Panaro nahe Modena 20 Coupés, später kamen 40 Roadster hinzu. Aus der Kleinserie der offenen Supercars stammt jenes Exemplar, das aktuell von RM Sothebys in einer nicht-öffentlichen Auktion angeboten wird. Und nicht nur das: Es handelt sich sogar um das allerletzte Exemplar der Sonderserie, also den BC Roadster Nummer 40.

Als BC behielt der Pagani Huayra Roadster sein traditionelles Mittelmotor-Layout. Allerdings wanderte das von Mercedes-AMG zugelieferte V12-Twin-Turbo-Triebwerk in erstarkter Form ins Chassis: Im Vergleich zum Standard-Roadster lieferte das Sechsliter-Aggregat 802 statt 764 PS, das maximale Drehmoment stieg von 1.000 auf 1.050 Newtonmeter. Von Null auf Hundert beschleunigt die italienische Rarität in etwa drei Sekunden und der Topspeed wird erst bei 350 km/h erreicht – elektronisch abgeregelt übrigens.

Leichter, schärfer, aggressiver Der BC Roadster hat mit dem Coupé die meisten technischen Details gemein. Darunter das sequenzielle Siebengang-Schaltgetriebe mit Einzelkupplung und Schaltwippen am Lenkrad. Eine weitere Gemeinsamkeit ist das "Carbo-Triax”-Verbundmaterial, das angeblich 50 Prozent leichter und 20 Prozent steifer als herkömmliche Kohlefaser ist. Der BC spart dadurch im Vergleich zum Huayra Roadster in Standard-Spezifikation beim Gewicht knapp 30 Kilogramm und wiegt nur 1.250 Kilogramm. Eine weitere Massereduktion wurde durch eine neue Titan-Auspuffanlage, einen reduzierten Innenraum und neu gestaltete Leichtmetallfelgen erzielt.

Obwohl er optisch dem BC Coupé ähnelt, hat der Roadster nur wenige aerodynamische Komponenten mit diesem gemeinsam. Sein fester Heckflügel und seine aktiven aerodynamischen Verkleidungen führen zu einem Abtrieb von 500 Kilogramm bei Geschwindigkeiten über 250 km/h.

"Quaranta” im Neuwagenzustand Der letzte von Pagani fertiggestellte Huayra Roadster BC wurde vom ursprünglichen Besitzer "Quaranta” getauft, was auf Italienisch "vierzig” bedeutet – den Grund dafür haben wir eingangs erwähnt. Passend zu seinem Namen ist das Auto in perlweißer "Bianco Benny”-Lackierung gehalten. Die italienische Trikolore findet sich überall wieder, unter anderem an der Karosserie, an Schnorchel, Heckflügel und Heck-Diffusor sowie auf den Sitzen und am Lenkrad.

Als Kontrast zu den roten Details im Außen- und Innenbereich ist der Innenraum mit schwarzem Malevic-Leder ausgekleidet, während das Lenkrad aus Carbonfaser und schwarzem Alcantara besteht. Die Seriennummer "40" ist auf beiden Kopfstützen sowie auf dem Carbonfaser-Hardtop-Dach in Paganis traditioneller Schriftart angebracht. Schließlich haben die für den Bau des Autos Verantwortlichen, darunter Horacio Pagani höchstselbst, den Motorraum signiert.

Schätzpreis: 5,7 bis 6,0 Millionen Dollar Der Pagani Huayra Roadster BC "Quaranta" wurde von seinem bisherigen Besitzer neu gekauft und präsentiert sich heute in einem nahezu neuwertigen Zustand mit weniger als 120 Kilometern Laufleistung. Das Auto wurde neu nach Florida geliefert und ist seitdem im "Sunshine State" der USA geblieben. Seit seiner Auslieferung im April 2022 war es bei einer Reihe von Veranstaltungen in und um Südflorida zu sehen, darunter beim Miami Concours 2022 und 2024 sowie zuletzt in der Hypercars-Klasse bei ModaMiami Anfang dieses Jahres.