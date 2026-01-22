Porsche 918 Spyder: heute Millionen wert

Auf der Auktion in Kissimmee 2026 erzielte ein besonders einzigartiges Exemplar die unglaubliche Summe von 6,05 Millionen Dollar. Umgerechnet entspricht das 5,16 Millionen Euro. Dieses Modell ist der einzige 918 Spyder in der Paint-to-Sample-Pure-Orange-Farbe, damals eine 21.000-Dollar (17.910 Euro) teure Option. Im Innenraum kommen dezente Details in Pure Orange dazu, passend zur Außenfarbe. Das Fahrzeug ist mit dem Weissach-Paket ausgestattet, das die Performance und das Design des 918 Spyder weiter verstärkt. Mit nur 525 Kilometern auf dem Tacho ist dieses Supercar fast unberührt.

Ein Verbrenner und zwei E-Motoren Der 4,6-Liter-V8-Motor liefert 608 PS, unterstützt von zwei Elektromotoren, die die Gesamtleistung auf 887 PS und 944 Nm Drehmoment steigern. Damit erreicht der 918 Spyder eine Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h und beschleunigt in 2,6 Sekunden auf 100 km/h.

Das 7-Gang-PDK-Doppelkupplungsgetriebe ermöglicht schnelle Schaltvorgänge. Das hydraulische Hinterachsdifferential soll die Traktion und das Fahrverhalten optimieren. Der E-Boost-Modus verstärkt die Leistung der Elektromotoren, und die Energie-Rekuperation lädt die Batterien während der Fahrt auf.

Das Weissach-Paket setzt auf Leichtbau und Performance. Es beinhaltet neben weiteren Carbonteilen einen Frontsplitter, Heckdiffusor und Spoiler aus Kohlefaser, die das Gewicht des Fahrzeugs reduzieren und die Aerodynamik verbessern. Der Inconel-Auspuff mit obenliegenden Rohren prägt den markanten Sound des 918 Spyder. Magnesiumfelgen verringern das Gewich. Zudem ist der Supersportler mit Porsche-Ceramic-Composite-Hybrid-Bremsen ausgestattet.

Im Innenraum bietet der 918 Spyder ein Burmester-Surround-Soundsystem, eine Zwei-Zonen-Klimaanlage und das Porsche Active Suspension Management (PASM), das für eine komfortable Fahrt sorgt und die Straßenlage optimiert. Außerdem ermöglicht der Front-Achslift, den Fahrzeugboden bei Bedarf anzuheben, um Hindernisse wie Bordsteinkanten oder unebene Straßen möglichst unbeschadet zu überwinden.

So entstand das Modell Der Porsche 918 Spyder wurde erstmals als Konzeptfahrzeug auf dem Genfer Autosalon 2010 vorgestellt. Es war der Auftakt für Porsches ambitioniertes Ziel, die Grenzen zwischen High-Performance und Hybridtechnologie zu verschmelzen. Nach der positiven Resonanz und der Bestätigung der Machbarkeit beschloss Porsche, den 918 Spyder als Serienmodell zu produzieren.

Die Serienproduktion begann 2013, wobei der 918 Spyder in einer limitierten Auflage von nur 918 Exemplaren gebaut wurde, was das Modell von Anfang an zu einem seltenen Sammlerstück machte. Die Entwicklung des Fahrzeugs verband die Expertise aus dem Motorsport, insbesondere aus dem Le-Mans-Projekt, mit innovativer Hybridtechnik.

Als Resultat entstand dieser Supersportwagen. Die Kombination aus traditionellem Verbrennungsmotor und elektrischer Unterstützung ermöglichte nicht nur beeindruckende Leistungsdaten, sondern auch eine effiziente Nutzung von Energie. Der 918 Spyder setzte neue Maßstäbe und legte mit seiner Kombination aus Innovation, Technologie und Performance den Grundstein für spätere Hybrid‑Sportwagenmodelle wie den Porsche 911 Turbo S E-Hybrid und den Porsche Panamera 4 E-Hybrid.