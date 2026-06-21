Lackprobleme bei 290 km/h: Corvette ZR1 (C8) im Fokus

Die Corvette ZR1 basiert auf dem bekannten 5,5-Liter-V8-Motor aus der Z06-Variante. Für die ZR1 wurde dieser jedoch grundlegend überarbeitet: Zwei Abgasturbolader erzeugen bis zu 1,37 bar Ladedruck, während die Verdichtung von 12,5:1 auf 9,8:1 gesenkt wurde. Das Ergebnis ist eine Leistung von 1.085 PS bei 7.000/min und ein maximales Drehmoment von 1.123 Nm bei 6.000/min. Bereits ab etwa 3.000/min stehen über 1.000 Nm zur Verfügung.

Die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich über die Hinterräder mittels eines verstärkten Achtgang-Doppelkupplungsgetriebes. Dieses ist so programmiert, dass die ersten Fahrstufen elektronisch im Drehmoment begrenzt werden, um die enorme Leistung beherrschbar zu machen.

Das ZTK-Performance-Paket und seine Auswirkungen Das optionale ZTK-Performance-Paket hebt die aerodynamischen Fähigkeiten der Corvette ZR1 auf ein neues Level. Es umfasst einen großen feststehenden Heckflügel aus Carbonfaser, einen vergrößerten Frontsplitter mit zusätzlichen Luftleitflächen sowie eine aerodynamisch optimierte Unterbodenverkleidung. Chevrolet gibt an, dass dieses Paket bei Höchstgeschwindigkeit rund 545 Kilogramm zusätzlichen Anpressdruck erzeugt.

Doch warum beschädigt der ZR1-Flügel den Lack? Genau hier liegt das Problem: Die Kräfte, die durch den Heckflügel in die Karosserie eingeleitet werden, sind so groß, dass sie unter bestimmten Bedingungen Lackschäden verursachen können. Besitzer berichten von Abplatzungen im Bereich der Flügelbefestigungen – ein Effekt, der insbesondere ab Geschwindigkeiten von etwa 290 km/h auftritt.

Dokumentierte Fälle und Ursachenforschung Einer der ersten dokumentierten Fälle stammt vom US-Besitzer "Wheelr_", der nach einem Trackday in Daytona Lackschäden an den Befestigungspunkten des Heckflügels bemerkte. Laut seinen Angaben war er dort nicht schneller als 298 km/h unterwegs. Ein weiterer Fahrer beobachtete ähnliche Schäden an einer Corvette Z06 mit nachgerüstetem ZR1-Heckflügel bei etwa 295 km/h.

Die Ursache liegt nicht in mangelnder Lackqualität oder einer fehlerhaften Konstruktion des Flügels selbst, sondern in den enormen Belastungen durch die Aerodynamik. Die Kräfte des Flügels führen dazu, dass sich die Kontaktpunkte zwischen den Streben und der Karosserie minimal bewegen – genug jedoch, um den Lack zu beschädigen.

Reaktion von Chevrolet und mögliche Lösungen Chevrolet hat bislang kulant auf das Problem reagiert: Betroffene Fahrzeuge wurden kostenlos neu lackiert, und die Reparaturkosten übernahm der Hersteller vollständig. Hinweise auf technische Änderungen oder zusätzliche Schutzmaßnahmen gibt es jedoch nicht.

Einige Experten schlagen vor, an den Kontaktpunkten zwischen Flügelstreben und Karosserie Schutzmaterialien wie Schaumstoffdichtungen einzusetzen, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Ob Chevrolet diese oder ähnliche Maßnahmen ergreifen wird, bleibt abzuwarten.