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Sicherheit

Rückruf 26C23: Ford blendet, ab in die Werkstatt

Ford-Rückruf wegen Fernlicht
Blender müssen in die Werkstatt

Ford ruft fünf Modelle zurück, weil das automatische Fernlicht blenden kann. Von dem Rückruf sind in Deutschland 6.750 Autos betroffen, darunter der Kuga.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.07.2026
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Ford Kuga
Foto: Achim Hartmann

Ein elektronisches Steuergerät der erweiterten Fahrerassistenzsysteme (ADAS) macht bei fünf Ford-Modellen nicht, was es soll: Das Fernlicht so ein- und ausschalten, dass die Scheinwerfer andere Autofahrer nicht blenden. Laut Ford kann es "vorkommen, dass das Fernlicht unbeabsichtigt ein- oder ausgeschaltet wird". Aufgefallen ist das bei der Überwachung von Fahrzeugen im Betrieb.

Weil das Problem sicherheitsrelevant ist, hat Ford einen Rückruf gestartet. In Deutschland müssen 6.750 Fahrzeuge in die Werkstätten. Dort bekommt die betroffene Software ein Update, das laut Ford "weniger als eine Stunde" dauert. Der interne Aktionscode für den Rückruf lautet: "26C23".

Diese Modelle mit diesen Produktionsdaten sind von dem Rückruf betroffen:

  • Transit/Tourneo Courier: 4.3.2026 – 12.5.2026
  • Mustang Mach-E: 3.2.2026 – 11.3.2026
  • Transit: 7.10.2025 – 15.5.2026
  • Kuga: 25.6.2025 – 18.4.2026
  • Transit/Tourneo Custom: 3.2.2026 – 20.4. 2026

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