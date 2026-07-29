Rückruf 26C23: Ford blendet, ab in die Werkstatt

Ein elektronisches Steuergerät der erweiterten Fahrerassistenzsysteme (ADAS) macht bei fünf Ford-Modellen nicht, was es soll: Das Fernlicht so ein- und ausschalten, dass die Scheinwerfer andere Autofahrer nicht blenden. Laut Ford kann es "vorkommen, dass das Fernlicht unbeabsichtigt ein- oder ausgeschaltet wird". Aufgefallen ist das bei der Überwachung von Fahrzeugen im Betrieb.