Gebrauchter Lamborghini Sián FKP 37 4,5 Millionen Euro für Super-Lambo

Als Lamborghini im Jahr 2019 auf der IAA in Frankfurt sein neuestes Werk vorstellte, zogen die Italiener die Blicke auf sich. Der Sián FKP 37 war der erste hybride Supersportwagen aus Bologna. Bis heute ist das Auto der stärkste Lamborghini aller Zeiten. Den V12-Motor mit einem Hubraum leiht er sich aus dem Aventador und bringt satte 785 PS mit. Dazu gesellt sich ein 34 PS starker Elektromotor. Kombiniert landet der Antrieb des Sián somit bei 819 PS.

Im Gegensatz zu den meisten Hybrid-Autos verwendet der Lambo einen Superkondensator und keine Lithium-Ionen-Batterie. Die 48 Volt starke E-Maschine verbauen die Italiener direkt im Getriebe und schließen dort den Superkondensator an. Vorteil dieser Lösung: Das gesamte Elektropaket wiegt nur 34 Kilogramm. Die Extra-Power boostet der Sián vor allem bei mittlerer Last, wie sich im Fahrbericht von auto motor und sport (09/2021) bestätigte.

Für so viel Leistung braucht es einen Allradantrieb, um die maximal möglichen 758 Nm an Drehmoment in den Asphalt zu drücken. Den Sprint von 0 auf 100 km/h soll der Lamborghini in 2,8 Sekunden aus dem Ärmel schütteln. Die Spitzengeschwindigkeit geben die Italiener mit 350 km/h an. Das Wort Sián stammt aus dem bolognesischen Dialekt und heißt übersetzt Blitz – angebracht bei den Leistungswerten.

Nur 82 Exemplare des Sián FKP 37

Der Namenszusatz FKP 37 geht auf Ferdinand Karl Piëch zurück, der 1937 auf die Welt kam. Piëch verstarb im Jahr 2019. Als Teil der Audi AG, die zum Volkswagen-Konzern gehört, widmete Lamborghini ihm diese Abkürzung. Auf dem zu kaufenden Modell ist die Zahl 63 angebracht. Schließlich baute Lamborghini nur 63 Stück des Coupés. Von dem Roadster gibt sogar nur 19 Autos. Zusammen ergeben sie die Zahl 1963, die das Gründungsjahr der Sportwagenschmiede markiert.

Amari Lamborghini baute nur 63 Exemplare des Sián. Zusätzlich stellten die Italiener noch 19 Roadster des Modells her.

Von den insgesamt nur 82 gebauten Supersportlern waren alle schon vor der IAA 2019 verkauft. Das beim englischen Autohaus Amari stehende Modell dürfte vor allem für Sammler interessant sein. Der Sián hat quasi Neuwagenzustand. Lediglich 237 Meilen ist der Lamborghini gelaufen. Umgerechnet sind das knapp 400 Kilometer. Das Auto ist keine zwei Jahre alt. Die Erstzulassung stammt aus dem März 2021. Amari verlangt für den Sián vier Millionen Pfund, das entspricht mehr als 4,5 Millionen Euro.

Für das Design bediente sich Lamborghini am Countach und an dem Konzeptfahrzeug Terzio Millenio. Ein wiederkehrendes Element des Sián ist die Y-Form. Sowohl die LED-Lichter, die Lufteinlässe und die Motorhaube sind nach diesem Muster designt. Sie verpassen dem Super-Lambo einen schnittigen Look. Am Heck stechen die zwei fünfeckigen Auspuffendrohre ins Auge. Samt des geschwungenen Flügels und dem markanten Diffusor bleibt der Supersportler dem typischen Lambo-Design treu.

Amari Das Autohaus Amari verlangt 4,5 Millionen Euro für den Super-Lambo.

Schwarz und goldener Sián

Das Kleid des Sián färbt sich in Schwarz. Die Italiener geben der Farbe den klangvollen Namen Nero Helene. Einen Kontrast bilden die goldenen Akzente. Die 20-Zoll großen Felgen sind ebenfalls in Gold gehalten.

Viele Elemente wie Motorhaube, Fronthaube, Frontspoilerlippe, Teile des Kotflügels und des Heckspoilers sind aus Kohlefaser. Öffnet man die Flügeltüren des Italieners, stechen einem viele Carbon-Elemente ins Auge. Wiederkehrend sind die goldenen Akzente, die Lamborghini auch im Inneren verbaut.

Mit einem Preis von mehr als 4,5 Millionen Euro hat der Sián bereits seinen Wert verdoppelt. Als Neuwagen kostete der Super-Lambo 2,3 Millionen Euro. Ob das viele Interessenten davon abhält, dennoch zuzuschlagen? Schließlich dürfte der Sammlerwert des Sián eher zunehmen als schrumpfen.

Fazit

Der Lamborghini Sián ist das leistungsstärkste Auto der italienischen Sportwagenschmiede. Nur 82 Exemplare baute Lamborghini von dem Fahrzeug. Eines der 63 Coupés steht in England zum Kauf. Der Kostenpunkt von 4,5 Millionen Euro hat sich jedoch gewaschen. Als Neuwagen kostete der Sián "nur" 2,3 Millionen Euro. Für Sammler, mit genügend Geld auf der hohen Kante, dürfte der Lambo dennoch eine gute Wertanlage sein.