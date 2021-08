Mercedes AMG CLK GTR Straßenversion in der Auktion 10 Millionen Dollar für die Straße

Nur 25 Exemplare (20 Coupés und fünf Roadster) hat Mercedes von 1998 bis 1999 vom CLK GTR als Straßenversion gebaut. Exemplar Nummer neun könnte eines der am besten erhaltenen sein: Sein Lack ist noch komplett original und es ist seit seinem Bau 1998 nur 1.442 Kilometer gefahren. Das Auktionshaus Gooding & Company versteigert den CLK GTR im Rahmen seiner Pebble-Beach-Auktionen. Der Schätzpreis für das Auto mit der Chassis-Nummer WDB2973971Y000020 beträgt 8,5 bis zehn Millionen Dollar (7,14 bis 8,4 Millionen Euro).

Gooding & Company / Photos by Josh Hway Der Innenraum ist mit Leder, Alcantara und Velours ausgekleidet.

12-Zylinder-Saugmotor mit 612 PS

Unter der Haube des CLK GTR wummert ein 6,9-Liter-V12-Sauger (Baureihe M 297), der 612 PS leistet und ein maximales Drehmoment in Höhe von 731 Newtonmeter generiert. Die Kraft gelangt über ein sequenzielles Sechsganggetriebe an die Hinterräder. Das leichte Kohlefaser-Monocoque ließ Mercedes beim englischen Rennwagen-Spezialisten Lola fertigen – der Supersportwagen wiegt insgesamt 1.140 Kilogramm. In 3,7 Sekunden spurtet der CLK GTR Straßenversion auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwas über 320 km/h. Für die Verzögerung sind rundum Karbonbremsen zuständig. Den Motor hat Mercedes seinerzeit übrigens in einem heimlich gekauften McLaren F1 getestet.

Gooding & Company / Photos by Josh Hway Das Lenkrad sieht sehr nach einem 1990er-Jahre-Mercedes-Serienlenkrad aus.

Damals teuerstes Serienauto der Welt

Die Rennsport-Firma HWA AG (HWA: AMG-Mitgründer Hans Werner Aufrecht) baute den CLK GTR Straßenversion in Affalterbach. Im Gegensatz zur Rennversion hat die Straßenversion ein etwas komfortableres Fahrwerk. Der Innenraum passt mit seinem schlicht wirkenden Lenkrad, den harmlos aussehenden Instrumenten und der Leder-Alcantara-Velours-Ausstattung gut zu den Serien-Mercedes-Modellen der späten 1990er-Jahre. 3.074.000 DM kostete ein Exemplar – unter Berücksichtigung der Inflation wären dies heute zirka 2,2 Millionen Euro. Damals war das Auto der teuerste Seriensportwagend der Welt.

Aktueller Eigentümer fuhr nur drei Kilometer

Der erste Eigentümer des jetzt zum Verkauf stehenden CLK GTR war der Gummersbacher Stahl-Unternehmer Hermann-Dieter Eschmann. Eschmann ließ das Auto regelmäßig durch die Mercedes-Rennsportexperten von SPS Automotive Performance warten und verkaufte es 2005 an einen Sammler in Hongkong. 2017 holte dann das in Seattle ansässige Importunternehmen The Cheval Trust den Renner in die USA, um ihn auf Shows zu zeigen. Dem jetzigen Verkäufer gehört der CLK GTR seit 2018 – und das Auto hat er seitdem nur drei Kilometer gefahren.

Gooding & Company / Photos by Josh Hway Insbesondere der große Heckflügel des CLK GTR ist markant.

Mit originalem Zubehör

Zum CLK GTR gehören nicht nur die originalen Handbücher und die originale Karbon-Unterbodenverkleidung für die Front, die irgendwer mal irgendwann durch eine neue ersetzt hat, sondern auch ein Werkzeugkoffer mit nummeriertem Ladegerät, Drehmomentschlüssel, Stecknuss sowie Holzklötzen zum Darauf-Abstellen des Autos, wenn es die bordeigene hydraulische Hebeanlage angehoben hat.

Das Auktionshaus Gooding & Company versteigert den Mercedes AMG CLK GTR Straßenversion im Rahmen seiner diesjährigen Pebble Beach Auktion am 14./15. August (Losnummer 50). Die Auktionsexperten gehen von einem Erlös in Höhe von 8,5 bis 10 Millionen Dollar aus (aktuell umgerechnet zirka 7,18 bis 8,45 Millionen Euro).

Fazit

Der Mercedes AMG CLK GTR Straßenversion gehört sicher zu den interessantesten und begehrenswertesten Sportwagen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Nur weil das damalige Motorsport-Reglement vorschrieb, dass von den an der FIA-GT-Weltmeisterschaft teilnehmenden Fahrzeugen auch mindestens 25 Serienfahrzeuge entstehen mussten, gibt es den straßenzugelassenen CLK GTR.

Und Mercedes hatte den CLK GTR gut gemacht: In den Rennsaisons 1997/98 dominierte er klar das Geschehen. Die Straßenvariante ist trotz der Rennsportanbauten klar als Mercedes CLK zu erkennen. Der Innenraum ist eine fast schon liebevoll eingerichtete 1990er-Jahre-Zeitkapsel. Mit einer Spurtzeit von null auf 100 km/h in 3,7 Sekunden war der CLK GTR Straßenversion seinerzeit ein exklusiver Supersportwagen – schließlich stellte Mercedes nur 20 Coupés und fünf Roadster her. Damals mit einem Preis von zirka 3 Millionen DM das teuerste Serienauto der Welt, dürfte der Preis bei der Auktion auf 8,5 bis 10 Millionen Dollar aus (aktuell umgerechnet zirka 7,18 bis 8,45 Millionen Euro) steigen.