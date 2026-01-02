Ram 1500 SRT TRX kehrt zurück: V8-Hemi sorgt für 788 PS

Der Ram TRX kehrt nach einer kurzen Pause zurück. Stellantis-Chef Antonio Filosa nutzt das neue, lockerere US-Emissionsregime, um den aufgeladenen 6,2-Liter-V8-Hemi wieder ins Rampenlicht zu rücken. Der Truck wird ab der zweiten Jahreshälfte 2026 als Modelljahr 2027 für 102.590 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 87.559 Euro) erhältlich sein.

Der TRX ist Teil der sogenannten Halo-Strategie (Halo: Heiligenschein/Aura) von Ram: Dabei geht es um hochpreisige Fahrzeuge, die der Hersteller zwar nur in geringer Stückzahl verkauft, die aber das Markenimage stärken und die Nachfrage anderer Modelle ankurbeln.

In 3,5 Sekunden auf 97 km/h

Der neue TRX übertrifft die Vorgänger-Generation in nahezu allen Belangen. Mit 788 PS (777 hp) und 921 Nm (680 lb-ft) Drehmoment beschleunigt der Supertruck in 3,5 Sekunden von 0 auf 60 mph (aufgerundet 97 km/h) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 118 mph (aufgerundet 190 km/h). Zum Vergleich: Die erste Generation leistete "nur" 712 PS (702 hp) und benötigte 3,7 Sekunden auf 60 mph. Damit positioniert Ram den 1500 SRT TRX gegen Power-Pick-ups wie den Ford F-150 Raptor R mit 710 PS (700 hp).

Für die Optik gibt es beim Ram ein neues Tailgate-Logo: Vor dem TRX-Schriftzug fletscht ein Tyrannosaurus Rex seine Zähne – eine Anspielung auf die bei englischer Aussprache klangliche Verwandtschaft von T-Rex und TRX. Natürlich soll der T-Rex kräftige Wildheit symbolisieren, auch wenn Experten davon ausgehen, dass sich der Tyrannosaurus Rex vorwiegend von Aas ernährt hat.

Strategie: SRT-Renaissance und Profitmaschine

Die Rückkehr des TRX ist auch ein Comeback der SRT-Performanceabteilung, die künftig wieder Fahrzeuge bei Ram, Dodge und Jeep betreuen wird. Tim Kuniskis, Chef von Ram und der neu belebten SRT-Abteilung, positioniert den TRX als zentrale Säule der US-Verkaufsstrategie: hohe Margen, starke Markenbindung und mediale Aufmerksamkeit.

Ram 788 PS aus einem kompressorgeladenen V8-Hemi-Motor: Der Ram 1500 SRT TRX ist ein High Performance Pick-up.

Filosa berichtet, dass allein am ersten Tag nach der Ankündigung, den V8-HEMI-Motor wieder einzuführen, 10.000 Bestellungen eingegangen sind, nach sechs Wochen waren es bereits 50.000 Bestellungen. Die aufgrund der gelockerten Emissionsvorschriften mögliche Mehr-Hubraum-Strategie scheint also aufzugehen.

Power Wagon mit Cummins-Diesel

Parallel zur TRX-Rückkehr bietet Ram erstmals den Power Wagon mit einem 6,7-Liter-Cummins-Turbodiesel an. 435 PS (430 hp) und 1.457 Nm (1.075 lb-ft) sollen die Offroad-Fähigkeiten und die Zuglast erhöhen. Startpreis: 88.470 Dollar (75.493 Euro).