Cadillac arbeitet am neuen Marken-Design Farblos ins Elektro-Zeitalter

US-Hersteller Cadillac will sein Logo ändern. Um den Weg in die Elektromobilität zu illustrieren, streichen die Amerikaner die Farben.

Aktuell ist die monochrome Ausführung des Markenlogos noch ein aufpreispflichtiges Extra bei Cadillac, doch das farblose Emblem könnte bald zur Standardausführung werden. Schon auf den bereits publizierten Fotos des kommenden E-SUV Lyriq ist das neue Logo zu sehen, womit sich andeutet, dass mit der Elektrifizierung des Portfolios ein neues Marken-Design einhergehen dürfte. Ungewöhnlich ist das nicht – der Mutterkonzern GM hatte bereits Anfang 2021 ein umfassend renoviertes Logo vorgestellt, das den Aufbruch ins Elektro-Zeitalter symbolisieren soll. Allerdings hat man sich dort für die Farbe Blau entschieden.

Cadillac / Patrick Lang Links im Bild sehen Sie das originale Wappen des Antoine de la Mothe Cadillac, das dem US-Hersteller als Vorlage dient. Bis heute ist es als Basis der Logo-Gestaltung erkennbar.

Gar nicht so amerikanisch

Das Logo von Cadillac ist in seiner Gestaltung grundsätzlich weniger amerikanisch, als Sie vielleicht glauben. Vielmehr orientiert es sich an der europäischen Heraldik, also der Wappenkunde. Präzise liegt dem vielfarbigen Symbol das Familienwappen von Antione de la Mothe Cadillac zugrunde, der gleichzeitig auch Namensgeber des Herstellers ist. Der französische Offizier und Abenteurer gründete im Juli 1701 die amerikanische Stadt Detroit und wurde später Gouverneur der französischen Kolonie Lousiana. Über die Jahre erfuhr das Cadillac-Logo bereits mehrere Umgestaltungen. So fehlen mittlerweile Schmuckelemente wie Krone oder Lorbeerkranz.

Cadillac Momentan bietet Cadillac für einige Modelle eine monochrome Logo-Version als aufpreispflichtiges Extra an.

Mit dem Lyriq will Cadillac 2023 in Richtung E-Mobilität aufbrechen. Ab dann könnte das monochrome Logo, eventuell auch in einer beleuchteten Variante, wie schon am Lyriq-Conceptcar, zum Label der E-Modelle werden. Aktuell können XT4, XT5, CT4, CT5 und Escalade mit farblosem Emblem bestellt werden. Spätestens in einigen Jahren ist damit ohnehin Schluss, denn die US-Edelmarke hat sich bereits zu einem kompletten Verbrenner-Ausstieg bis 2030 bekannt. In illuminierter Ausführung können Sie sich das neue Emblem in der Fotoshow am Beispiel des Lyriq anschauen.

Fazit

Zum neuen Auftritt gehört auch ein neues Logo. Dass Hersteller ihre Embleme immer mal wieder auffrischen, ist keine Seltenheit. Und wann, wenn nicht im Zeitalter der Elektro-Umstrukturierung, wäre die Zäsur groß genug für frischen Wind im Design?