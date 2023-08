Die Bezeichnung Doppelrotor trägt die Maschine, weil beim Deep-Drive-Motor zwei Rotoren um einen dazwischen liegenden Stator drehen. In dieser ausführlichen Vorstellung finden Sie eine umfangreiche Technik-Erklärung , im Video oben eine schematische Darstellung dieser Technik. Auch ohne Physikstudium lassen sich die wesentlichen Vorteile dieser von Deep-Drive entwickelten Technik in drei für die künftige Entwicklung von Elektroautos entscheidenden Aspekten beschreiben: Sparsamer, leichter, günstiger.

Deep-Drive reduziert bei der Doppelrotor-Technik des Zentralmotors den Einsatz von Eisen um 80 und den von Magnetmaterial um 50 Prozent gegenüber vergleichbaren aktuellen E-Antrieben. Außerdem kann auf weniger teures Magnetmaterial zurückgegriffen werden. Das spart entsprechend Gewicht und Geld. Konkret will Deep-Drive die Kosten für eine E-Achse unterhalb der von Tesla jüngst genannten Zielmarke von 1.000 US-Dollar halten. Außerdem soll die Effizienz je nach Betriebszustand um bis zu 20 Prozent besser ausfallen als bei Standard-Antrieben – das bedeutet auch 20 Prozent mehr Reichweite pro Batterie-kWh. Das heißt dann in der Folge: Die teuren und schweren Antriebsbatterien können kleiner ausfallen, wieder werden Kosten (und Gewicht) reduziert.

Den Zentralmotor stellt Deep-Drive in zwei Ausführungen, CSD 450 und CSD 700, vor. Die kleinere Variante mit einer Maximalleistung von 230 kW/313 PS ist für Front- und Heckantriebskonzepte bis zum C-Segment und als Doppelmotor für Allradantrieb bis zum Premium-Segment vorgesehen. Die stärkere CSD 700-Maschine mit maximal 350 kW/476 PS sieht Deep-Drive als Anwendung für Fahrzeuge ab dem D-Segment, auch hier wahlweise in einer Doppelmotor-Allrad-Variante. Beide Versionen kombinieren den Motor mit einem zweistufigen Stirnradgetriebe sowie einem hocheffizienten SiC-Inverter im gemeinsamen Gehäuse.

Auch BMW ist an Deep-Drive beteiligt

Nach eigenen Angaben sind bereits acht der zehn größten Automobilkonzerne an der Deep-Drive-Technologie interessiert und konkrete Anwendungen in Serienautos angekündigt. Erste Modelle sollen 2027 auf den Markt kommen, um welchen Hersteller es sich dabei handelt, verrät Deep-Drive nicht. Allerdings ist neben Continental auch BMW mit seiner Investment-Tochter BMW iVentures als Investor an dem Münchner Startup beteiligt. In der Bildergalerie stellen wir neben dem neuen Deep-Drive-Antrieb weitere Technik-Varianten für Elektroantriebe im Pkw vor.