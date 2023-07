Herausforderung E-Auto-Brand: Wie löscht man ein Elektroauto?

Der jüngste Vorfall auf dem brennenden Autofrachter Fremantle Highway bringt das Thema brennender Elektroautos wieder in die öffentliche Diskussion. Aber ist die Brandgefahr, die von Elektroautos ausgeht, tatsächlich höher als – die Bezeichnung ist in diesem Zusammenhang etwas doppeldeutig – bei Verbrenner-Fahrzeugen?

Generell, so lautet unisono die Informationslage bei Versicherungen, Feuerwehren und Sachverständigen, geraten Elektroautos nicht öfter in Brand als Pkw mit Verbrennungsmotor. Eher ist, statistisch gesehen, das Gegenteil der Fall. Wobei berücksichtigt werden muss, dass Elektroautos noch eine relativ junge Technik darstellen, während der Fahrzeugbestand bei Verbrenner-Fahrzeugen älter und damit anfälliger für technische Defekte ist.

Anders verhält es sich bei einem Brand der Antriebsbatterie. Weil moderne Lithiumionen-Batterien systembedingt bei einem Brand durch chemische Reaktionen in den einzelnen Zellen selbst Sauerstoff freisetzen, wird das Feuer damit weiter "versorgt". Im schlimmsten Fall kommt es dabei zu einem sogenannten "Thermal Runaway", bei dem sich die einzelnen Batteriezellen in einem Akkupack durch stetig steigende Temperaturen gegenseitig entzünden und mit herkömmlicher Brandbekämpfung nur schwer und unter hohem Einsatz von Löschwasser unter Kontrolle gebracht werden können.

Um das normalerweise hermetisch geschlossene Batteriegehäuse unter Wasser zu setzen, haben Ausrüstungs-Spezialisten wie die Firma Rosenbauer Lösch-Lanzen entwickelt. Diese durchstoßen das Batteriegehäuse von außen und ermöglichen so bei erheblich verringertem Wasserverbrauch die Kühlung des Gehäuses von innen. Diese Lanzensysteme stehen allerdings durchaus in der Diskussion. So wird Christian Schwarze, Vorsitzender des Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehren, in einem Interview zitiert: "Löschlanzen machen im Zweifelsfall mehr kaputt, als dass sie löschen. Bei einer Werksfeuerwehr, die exakt weiß, welche Batterien mit welchem Aufbau sie im Lager hat, kann das funktionieren. Für den Einsatz draußen ist das etwas, was wir auf Bundesebene deutlich nicht befürworten."