Polestar und Cake Nordische Partnerschaft

Die Volvo-Tochter Polestar und der schwedische Elektrobike-Hersteller Cake agieren zukünftig als Partner. Die beiden Marken wollen ihre seit 2019 bestehende Markenkooperation in Europa weiter verstärken.

So sollen Cake-Modelle zukünftig bei ausgewählten Veranstaltungen und Kundeninteraktionen von Polestar eingebunden werden, um beiden Marken die Möglichkeit zu geben, neue Zielgruppen zu erreichen. Beide Marken setzen auf Kunden, denen etwas daran liegt, die Elektrifizierung weiter voranzutreiben. Zudem werden die Cake-E-Bikes in Europa auch in den Polestar-Shops zu haben sein.

Cake Kalk schafft 90 km/h

Die kleine Manufaktur Cake aus Schweden bietet mit der Kalk eine elektrisch angetriebene Enduro, die nur knapp 70 Kilogramm wiegt und 80 Kilometer weit fährt. Das Elektroleichtgewicht ist auch in einer straßenzulassungsfähigen Variante zu haben. Die knapp 90 km/h schnellen E-Bikes sind edel gemacht und kosten ab 10.500 Euro.

Beyl

Wie das Cake Kalk fährt, lesen Sie im Fahrbericht unserer Kollegen von MOTORRAD.

Fazit

Die Kräfte bündeln, nur so kann das Thema Elektromobilität voran kommen. Und weil die extravaganten Cake-Bikes gut zu den bewusst polarisierenden Polestar-Fahrzeugen passen, ist die Kooperation eine feine Sache.