Sehr niedriger Verbrauch im ams-Test: 9 Sparwunder gegen den Spritpreis-Horror

An der Zapfsäule wird Kilometer für Kilometer zur Kostenfrage: Die Spritpreise bleiben hoch, und mit jedem Tankstopp wächst der Druck, sparsamer zu fahren. Umso einfacher ist diese Aufgabe mit dem passenden Auto. Und umso wichtiger sind belastbare Verbrauchswerte aus der Praxis. In den Tests von auto motor und sport sind zuletzt diese neun Modelle besonders positiv aufgefallen: Sie begnügen sich in unserem Testzyklus mit erstaunlich wenig Kraftstoff und zeigen, dass Effizienz nicht zwingend Verzicht bedeutet. Denn hier sind neben Klein- und Kompaktwagen auch ausgewachsene SUVs dabei.