AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Alternative Antriebe

Sehr niedriger Verbrauch im ams-Test: 9 Sparwunder gegen den Spritpreis-Horror

Beste Spritsparer im auto motor und sport-Test
9 Sparwunder gegen den Spritpreis-Horror

Den derzeit enorm hohen Spritpreisen lässt sich am besten mit sparsamen Autos begegnen. Diese Modelle haben im auto motor und sport-Test mit besonders niedrigem Verbrauch brilliert.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.03.2026
Als Favorit speichern
Dacia Bigster Hybrid 155 eingeklinkt: VW Golf 2.0 TDI Kia Picanto 1.0 Suzuki Swift Dualjet Hybrid 1.2
Foto: Achim Hartmann / Hans-Dieter Seufert / Arturo Rivas / Collage: ams

An der Zapfsäule wird Kilometer für Kilometer zur Kostenfrage: Die Spritpreise bleiben hoch, und mit jedem Tankstopp wächst der Druck, sparsamer zu fahren. Umso einfacher ist diese Aufgabe mit dem passenden Auto. Und umso wichtiger sind belastbare Verbrauchswerte aus der Praxis. In den Tests von auto motor und sport sind zuletzt diese neun Modelle besonders positiv aufgefallen: Sie begnügen sich in unserem Testzyklus mit erstaunlich wenig Kraftstoff und zeigen, dass Effizienz nicht zwingend Verzicht bedeutet. Denn hier sind neben Klein- und Kompaktwagen auch ausgewachsene SUVs dabei.

9. Dacia Bigster Hybrid 155: 5,5 Liter

Wie der Dacia Bigster zum Beispiel. ams-Tester Sebastian Renz bezeichnet den Bigster mit Hybridantrieb als "besten, sichersten,...

Mehr zum Thema Audi F1 Team