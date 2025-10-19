Feststoffbatterien von Toyota: Ab 2027 in Großserie

Toyota kündigt an, bereits ab 2027 oder 2028 Elektroautos mit Feststoffbatterie in Großserie zu produzieren. Damit könnten die Japaner die Elektromobilität grundlegend verändern und einen entscheidenden Beitrag zur nächsten Generation von E-Autos leisten. Ursprünglich wollte Toyota bereits 2025 Autos mit dieser Art von Batterien ausrüsten, zwischenzeitlich hat sich das Startdatum auf 2030 verschoben. Jetzt scheint wieder eine etwas frühere Umsetzung der Technik möglich.

Was sind Feststoffbatterien und warum sind sie so vielversprechend? Feststoffbatterien sind anstelle eines flüssigen Elektrolyten mit einem festen ausgerüstet. Der feste Elektrolyt ermöglicht eine höhere Energiedichte und somit mehr Reichweite für Elektroautos bei gleichzeitig kürzeren Ladezeiten. Außerdem sind Feststoffbatterien sicherer, langlebiger und kompakter – wichtige Faktoren für die Zukunft der Elektromobilität.

Die Kooperation mit Sumitomo Metal Mining: Ein entscheidender Schritt Für den Durchbruch der Feststoffbatterien setzt Toyota auf die Kooperation mit Sumitomo Metal Mining. Seit 2021 arbeiten beide Unternehmen an der Entwicklung von Kathodenmaterialien, die für die industrielle Fertigung von Feststoffbatterien geeignet sind. Durch eine neu entwickelte Pulversynthese-Technologie von Sumitomo soll nun ein besonders robustes und langlebiges Kathodenmaterial entstehen, das die Grundlage für die Massenproduktion der neuen Batterien bildet.

Partner im Hintergrund: Idemitsu Kosan und die Rohstoffversorgung Ein weiterer wichtiger Partner im Hintergrund ist Idemitsu Kosan, ein japanischer Energie- und Chemiekonzern. Idemitsu Kosan arbeitet an der Produktion von Lithiumsulfid, einem zentralen Bestandteil von Feststoffbatterien. In einer neuen Großanlage in Japan sollen ab 2027 jährlich bis zu 1.000 Tonnen Lithiumsulfid hergestellt werden. Diese Maßnahme ist Teil einer nationalen Strategie Japans, die Batterieproduktion unabhängiger von Lieferketten aus China und Südkorea zu gestalten.