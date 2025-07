Genial oder Unfug? Reservekanister für Elektroautos

So etwas kennen allenfalls noch Gartenbesitzer mit Benzinrasenmäher: Die großen, grünen Kraftstoffkanister sind inzwischen nahezu ausgestorben, moderne Verbrenner sind mittlerweile so sparsam und mit akkurater Messtechnik ausgestattet, dass die berüchtigten "Liegenbleiber" mit leer gefahrenem Tank aus dem vergangenen Jahrtausend heute praktisch Geschichte sind. Das kroatische Unternehmen EV Clinic, spezialisiert auf die Reparatur defekter Elektroautos, bringt jetzt eine Neuauflage für das E-Auto-Zeitalter: Einen Notfall-Akku im Kanister-XXL-Format, um mit leerem Akku gestrandete Stromer wieder flott zu bekommen.

Verwendet werden dabei 18650NMC Panasonic-Zellen aus dem Tesla Model S, die bei Akku-Reparaturen als Altteile angefallen sind und so ein zweites Leben bekommen. Kombiniert wird das Akku-Pack mit einem Vitron Wechselrichter, eingebaut wird die Technik in ein handgefertigtes und aufklappbares Gehäuse mit 230-Volt-Steckdose und Transport-Rollen. Der enthaltene Akku verfügt über eine Nennkapazität von 5,2 kWh, davon sind 4,2 kWh nutzbar. Der Inverter liefert eine Maximalleistung von 3 kW; die im Paket enthaltene Ladetechnik kann den recycelten Tesla-Akku mit 250 Watt wieder vollladen.

Diese technische Beschreibung liest sich zunächst recht interessant, die optische Aufmachung in der Form klassischer Armee-Kanister hat Charme, die ganze Geschichte jedoch etliche Fragezeichen. Begonnen beim Gewicht des Notfall-Kanisters, der mit rund 50 Kilo nicht mal so eben gemütlich aus dem Kofferraum gelupft werden kann. Dass EV Clinic die Technik in Einzelkomponenten zum Eigenbau liefert, macht die Angelegenheit außerdem zu einem Fall für handwerklich begabte Tüftler mit Experimentierfreude. Der endgültige Party-Crasher dieser Idee ist der Preis. 4.999 Euro ruft der Anbieter für die "Not-a-Canister" getaufte Notfallhilfe auf.