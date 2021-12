Konzentration auf Elektro-Autos bei Hyundai Hyundai stoppt Motorenentwicklung für Verbrenner

Die Hyundai Motor Company hat einem Medienbericht zufolge die Motoren-Entwicklungsabteilung in Namyang bereits zum 23. Dezember 2021 geschlossen. Die Korea Economic Daily beruft sich dabei auf unternehmensinterne Quellen. Der neu ernannte Entwicklungschef Park Chung-Kook habe demnach in einer Mail an die 12.000 Entwickler an dem Standort klar gemacht, dass es jetzt unvermeidbar sei, sich Richtung Elektrifizierung zu konvertieren. "Unsere eigene Motorenentwicklung ist eine großartige Errungenschaft, aber wir müssen das System verändern, um künftig Innovationen auf Basis unseres Kapitals der Vergangenheit zu kreieren", zitiert das Blatt aus der E-Mail des Managers.

Offenbar vollzieht sich der Wandel zum Elektroantrieb aus der Sicht des Unternehmens schneller als erwartet. Die Motorenentwicklung bei Hyundai war 1983 auf Initiative von Hyundai-Gründer Chung Ju-Yung gegründet worden. Ju-Yung war der Großvater des jetzigen Chefs Chung Euisun. Vor 30 Jahren enthüllte Hyundai die erste eigene Motorenfamilie (Alpha) gefolgt von der Beta-, Theta und der Nu-Familie, die das Unternehmen in die Top 10 der Autobauer weltweit brachte.

Vollgas Elektroantrieb

Im Dezember 2021, 40 Jahre später, ist Schluss mit Verbrennungsmotoren. Die Koreaner haben die Antriebsstrang-Entwicklungs-Teams zu Elektro-Antriebs-Entwicklern gemacht; zuletzt waren die E-Auto-Entwickler den Antriebsstrang-Entwicklern zugeordnet. Die Forscher, die am Design von Verbrennern gearbeitet hatten, sind ins Elektrifizierungs-Entwicklungs-Zentrum umgezogen, nur ein paar bleiben laut dem Bericht zurück, um bestehende Motoren zu überarbeiten. Das Entwicklungszentrum für Antriebsstränge verwandelt sich in ein Testzentrum für E-Antrieb, die Entwicklungsabteilung für Hochleistungs-Verbrennungsmotoren entwickelt künftig Hochleistungs-E-Motoren. Die N-Modelle, eine unter dem von BMW M gekommenen Entwickler Albert Biermann etablierte Reihe, dürften demnach perspektivisch ebenfalls Elektroantriebe bekommen. Mit dem i30 N (siehe Bildergalerie) hat hat die Marke einen besonders attraktiven Hot Hatch im Programm und eine N-Variante des Elektro-Crossovers Ioniq 5 steht auch schon in den Startlöchern.

Gleichzeitig hat Hyundai eine Batterieentwicklung gegründet, das der Elektrifizierung-Entwicklung untergeordnet ist. Die Entwicklungsabteilung soll sich außerdem auf neue Rohstoffe für Batterien und Halbleiter konzentrieren, weil beides für die Zukunft des E-Antriebs und des autonomen Fahrens besonders wichtig wird.

Wasserstoff adé auch bei Hyundai?

Dabei hat das Unternehmen die Konzernentwicklung offenbar effizienter gemacht, indem Projektmanager und Produktintegration zusammengeschlossen wurden. Chang Jae-Hoon, Vorstandsvorsitzender der Hyunda Motor Group, hat kürzlich bereits angekündigt, dass das Unternehmen sich mit "aggressiven" Schritten schnellstmöglich in einen E-Auto-Hersteller verwandeln werde. Zusammen mit der zweiten Marke Kia wollen die Koreaner schon 2026 weltweit 1.7 Millionen E-Autos verkaufen, nach mehr als einer Million im Jahr 2025.

Prognosen zufolge sollen E-Autos den Weltmarkt laut dem Wirtschaftsblatt schon vor 2030 dominieren, während Einschätzungen von 2020 zufolge noch davon ausgingen, dass Elektroautos 2040 erst für die Hälfte der Neuwagenverkäufe gut sein sollten. Brennstoffzellen finden keine Erwähnung. Hyundai war zuletzt einer der Autohersteller, die sich mit dem Wasserstoffantrieb beschäftigten; mit dem Nexo hatten die Koreaner eines der wenigen Serien-Brennstoffzellenfahrzeuge im Programm.

"Die dringendste Aufgabe ist es, schnell innovative Autos zu entwicklen, die den Markt der Zukunft beherrschen können”, sagte Entwicklungschef Park dem Bericht zufolge. Dafür sei die Umstrukturierung ein wichtiger Anfang zu Beginn des neuen Jahres, so Park.

Fazit

Der fünftgrößte Autohersteller der Welt schließt mit dem Verbrenner ab: Die Motoren-Entwicklungsabteilung haben die Koreaner quasi aufgelöst, Neuentwicklungen wird es nicht mehr geben – nur Überarbeitungen bekannter Motoren sind noch geplant, vermutlich allein schon, um die erwartete Euro 7 Abgasnorm erfüllen zu können.

Damit setzt Hyundai ein mindestens so deutliches Signal wie mancher Hersteller mit dem Enddatum für den Verbrenner. Erstaunlich: Vom lange parallel vorangetriebenen Brennstoffzellenantrieb mit Wasserstoff ist erst mal nichts mehr zu hören.