Neue LFP-Zell-Produktion von Tesla und CATL Tesla baut neue US-Zell-Fabrik

Während Tesla Absatzrekord nach Absatzrekord vermeldet, soll offenbar der Nachschub nicht ausgehen. Aus diesem Grund plant Tesla nach den Investitionen in die Gigafabrik in Austin im Bundesstaat Texas offenbar zudem Investitionen in eine neue Batteriefabrik. Laut einem Bericht von Bloomberg gab es Gespräche zwischen Tesla-Vertretern und der US-Regierung. Das Thema: Man wolle zusammen mit dem chinesischen Batterie-Giganten CATL eine neue Batteriefabrik in den USA für die Produktion von LFP-Zellen bauen.

Chinesische Technik für amerikanische Produktion

Dass Tesla auf die LFP-Zell-Technologie setzt, ist nicht neu. Schon heute ist Tesla einer der größten Abnehmer von LFP-Zellen aus CATL-Produktion. Derzeit werden sie etwa für die Batterien im Model 3 und Model Y aus der Gigafactrory in Shanghai genutzt. Die LFP-Zellen für die Fahrzeuge aus dem Berliner Tesla-Werk stammen allerdings von BYD.

Das Besondere an der geplanten US-Zellfabrik: Nicht CATL soll Werk und Produktion stemmen, wie es zumeist in Europa der Fall ist, sondern Tesla selbst. CATL liefere den Medienberichten zufolge lediglich die Technologie und der US-Autobauer fertige dann in Lizenz.

Steuergeschenke für US-Batteriefertigung

Ein ähnliches Vorgehen hat bereits Ford angekündigt. Der Grund ist der IRA (Inflation Reduction Act), ein Wirtschaftsförderungsprogramm, das die US-Regierung unter Präsident Biden aufgelegt hat. Mit dem Programm versucht die Regierung unter anderem die Abhängigkeit im Batteriesektor von China zu verringern und den Aufbau der amerikanischen Batterieindustrie massiv zu fördern.

In den USA steht Ford für diese Pläne massiv in der Kritik, da mit amerikanischem Steuergeld US-Batteriefabriken gefördert werden, aber chinesische Technologie eingesetzt werde. Etwas, dass der IRA versucht, zu verhindern. Analysten rechnen daher damit, dass auch Tesla politischem Druck ausgesetzt sein wird, wenn die Pläne konkreter werden.

Fazit

Tesla möchte sich die Steuersubventionen in den USA nicht entgehen lassen und investiert in weitere Fertigungsanlagen in der Heimat. Allerdings will Tesla bei der geplanten Zellfabrik nahe dem Autowerk in Austin nicht alles allein machen. Die Technologie stammt vom chinesischen Batteriehersteller CATL.