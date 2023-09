Auch wenn die Autos in Deutschland immer älter und haltbarer werden, für die Ewigkeit ist wohl kein Fahrzeug gebaut. Irgendwann landen die einst so geliebten Schmuckstücke auf dem Schrottplatz, obwohl viele Komponenten oder zumindest Materialien noch brauchbar sind. Mit dem Projekt "Eterna" wollen Studenten der TU Eindhoven nun eine Idee entwickelt haben, durch die ein Auto weit länger als 20 Jahre halten könnte.

Eterna auf Europa-Tour auch in Deutschland

Das niederländische Team wird sein Konzept ab Mitte August in mehreren Ländern zeigen, unter anderem in Deutschland, Belgien und Italien. Auf der Tour stehen Gespräche mit anderen Universitäten und sogar Autoherstellern auf dem Plan. Startpunkt ist NEMO, das Wissenschaftsmuseum in Amsterdam, wo das Auto öffentlich ausgestellt wird. Außerdem besucht "Eterna" die Hersteller Ford oder Ferrari. Anfang September wird das Konzept auf der IAA Mobility in München zu sehen sein.