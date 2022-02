Verbrenner, E-Auto und PHEV im Kostenvergleich Lohnen Plug-in-Hybrid oder Elektroauto finanziell?

Die Preise für Benzin und Diesel sind in die Höhe geschossen, das Angebot an neuen Elektrofahrzeugen ist verlockend. Lohnt sich der Umstieg, und macht das die jährlichen Autokosten erträglicher – oder ist der Plug-in-Hybrid am Ende finanziell die bessere Wahl? In Musterrechnungen für Verbrenner-, Elektro- und Plug-in-Hybrid-Varianten zwölf populärer Modelle vergleichen wir, was inklusive Wertverlust am billigsten fährt.