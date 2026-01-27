AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Audi-Designchef Frascella im Interview: Wie geht ein neuer A2 mit Single-Frame?

Audi-Designchef Frascella im Interview
Wie geht ein neuer A2 mit Single-Frame?

Massimo Frascella ist seit Juni 2024 Designchef von Audi. Sein erster Entwurf ist der Concept C, der auf der IAA debütierte und die Richtung zeigen soll, in die der Italiener das Design von Audi entwickeln will. auto motor und sport sprach in Ingolstadt mit ihm.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.01.2026
Als Favorit speichern
Porträtaufnahme einer Person im Sakko an einem Schreibtisch mit einem Automodell im Vordergrund.

Frascella empfängt in seinem Büro im Audi-Werk. Die Anreise legten die auto-motor-und-sport-Redakteure passenderweise im Land Rover Defender zurück – für dessen Design zeichnete Frascella bei seinem vorigen Arbeitgeber Jaguar Land Rover verantwortlich und freut sich wie über die Begegnung mit einem guten Bekannten. Die Farbe unseres Dauertesters kennt er natürlich beim Namen.

Sie sind seit Juni 2024 Designchef von Audi. Was darf nach den gesammelten Erfahrungen aus Ihrer Sicht unverändert bleiben?

Audi war immer eine Marke, die sich sehr auf das Design fokussiert hat. Design ist das Herzstück der Marke und hat auch viel zum Erfolg beigetragen. Als der TT und der A6 in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf den Markt kamen, da glich das ...

Mehr zum Thema Audi F1 Team