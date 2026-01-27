Audi-Designchef Frascella im Interview: Wie geht ein neuer A2 mit Single-Frame?

Frascella empfängt in seinem Büro im Audi-Werk. Die Anreise legten die auto-motor-und-sport-Redakteure passenderweise im Land Rover Defender zurück – für dessen Design zeichnete Frascella bei seinem vorigen Arbeitgeber Jaguar Land Rover verantwortlich und freut sich wie über die Begegnung mit einem guten Bekannten. Die Farbe unseres Dauertesters kennt er natürlich beim Namen.

Sie sind seit Juni 2024 Designchef von Audi. Was darf nach den gesammelten Erfahrungen aus Ihrer Sicht unverändert bleiben?

Audi war immer eine Marke, die sich sehr auf das Design fokussiert hat. Design ist das Herzstück der Marke und hat auch viel zum Erfolg beigetragen. Als der TT und der A6 in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf den Markt kamen, da glich das ...